Löwen verspielen Tabellenführung: Frankfurter Löwen laufen gegen Bietigheim ins offene Messer

Kaum gewonnen, so zerronnen: Die Frankfurter Löwen sind die Tabellenführung in der DEL 2 nach der Niederlage gegen Bietigheim gestern Abend schon wieder los geworden.

Angeschnallt und los geht die wilde Fahrt. Wenn in der DEL 2 die beiden besten Offensivteams aufeinander treffen, dann gibt es ein Spektakel. Am Ende mussten sich die Frankfurter Löwen in einem Offensiv-Festival den Bietigheim Steelers mit 4:5 (1:2, 2:2, 1:1) geschlagen geben. Dadurch verloren sie auch wieder die frisch errungene Tabellenführung an die Gäste.

Bilderstrecke Löwen Frankfurt verlieren gegen Bietigheim mit 4:5

Das Abtasten schenkten sich die beiden besten Teams der Liga, sie kennen sich ohnehin gut. Und in dieser Saison haben die Löwen gegen die zuvor fast übermächtigen Bietigheimer auch taktische Mittel gefunden, wie die ersten beiden Siege in der laufenden Saison bewiesen haben. Das probateste Mittel ist das rechtzeitige Unterbinden des Spielaufbaus der kombinationssicheren Steelers. Nur eines sollte man sich gegen abgezockte und überwiegend Deutsch-Kanadier nicht erlauben: Zu viele Strafzeiten. Doch die Löwen handelten sich im ersten Drittel gleich vier ein, bis auf eine alle berechtigt, weil der entsprechende Akteur zu langsam war. Und Bietigheim nutzte das gnadenlos aus.



Beim 0:1 (5.) war etwas Dusel dabei, als Augers Schuss vom Rücken eines anderen Akteurs ins Löwen-Tor prallte. Das 0:2 (9.) durch David Wrigley dagegen war blitzsauber herausgespielt. Eine kalte Dusche für die Löwen. Doch die geben bekanntlich in dieser Saison nicht so schnell auf. Im eigenen Powerplay brachte Kapitän Jarrett seine Farben wieder heran. Nun schalteten beide Teams noch einmal einen Gang höher. Kaum hatte der Mittelabschnitt begonnen, wurde Lukas Laub bei einem Unterzahlkonter frei vor dem Tor gefoult, Penalty. Eine Augenweide, wie der Youngster sich dieser Herausforderung zum 2:2 entledigte. Die Löwen wollten nun dem Schwung des Ausgleichs noch einen draufsetzen, taten aber des Guten zu viel und rannten ins offene Messer der Gäste. Bei Wrigleys 2:3 (27.) sahen die Löwen nicht gut aus. Und drei Minuten später gar das 2:4 im eigenen Powerplay durch Max Prommersberger. Eine Demonstration der Cleverness.

Da hilft nur Mund abwischen und weiterspielen. In der nun immer rasanteren Partie ging es nun hin und her mit Chancen im 30 Sekundentakt. Schließlich war es Löwen-Topscorer Matt Pistilli, der auf 3:4 (35.) verkürzte. Als Richard Mueller nach 50 Minuten zum umjubelten 4:4 traf, schien sogar der Sieg möglich. Doch durch einen Blackout in der Löwen-Verteidigung ging Bietigheim erneut in Führung (53.). Es war zum Haareraufen. Zwar warfen die Frankfurter in einem letzten Kraftakt noch einmal alles nach vorne, doch Jarrett scheiterte in der Schlusssekunde an der Latte. (goh)