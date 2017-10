Handball: Gelungener Kraftakt: HSG Goldstein/Schwanheim siegt in Holzheim

Bei der Reserve der TuS Holzheim gewannen die Frankfurter dank eines Kraftakts in der zweiten Hälfte auch ihr viertes Saisonspiel mit 31:28 (11:16).

Dabei sah es lange nach dem ersten Punktverlust der noch jungen Spielzeit aus. Die Gastgeber, verstärkt mit einigen Spielern aus dem spielfreien Landesligateam, legten los wie die Feuerwehr und zogen über 12:8 auf 16:11 zur Pause davon. HSG-Trainer Abdel Bel Hassani sorgte mit Oliver Lange für frischen Wind und ließ den starken TuS-Regisseur – und mit insgesamt zehn Treffern besten Schützen – Nils Wolfgram in Manndeckung nehmen.

Auch das hohe Tempo der ersten Hälfte konnten die Gastgeber nun nicht mehr aufrechterhalten. In der 43. Minute gelang den Gästen zum ersten Mal der Ausgleich, in Überzahl gingen sie sogar in Führung (23:22). Bis zum 28:28 hielt Holzheim noch dagegen, dann jedoch machten die Goldsteiner in einer zwar hitzigen, jedoch fairen Schlussphase den verdienten Sieg perfekt. Insbesondere Lange, Heiko Stade und Christopher Seipp sowie Torhüter Marius May sorgten in einem insgesamt homogenen Leistungsgefüge für die gelungene Aufholjagd der HSG.

Für Goldstein/Schwanheim trafen: Stade, Seipp (je 6), Tran, Lange (je 5), Storck (5/4), Schwer (2) und Kleiner (2/1).

(ewa)