Handball: Goldstein/Schwanheim schlägt Bergen-Enkheim/Bad Vilbel klar

In der Vorsaison lieferten sich die Teams jedes Mal einen heiß umkämpften Schlagabtausch, diesmal ließ die HSG mit ihrer voll besetzten Auswechselbank nichts anbrennen. „Es war für uns ein guter Start. Ich habe nicht geglaubt, dass wir schon soweit sind“, meinte HSG-Coach Jens Wagner.

In der ersten Viertelstunde agierten beide Teams noch verhalten. Bis zu diesem Zeitpunkt waren gerade einmal fünf Tore gefallen (3:2). Goldstein legte aber weiterhin vor, wenngleich es bis zum 8:7 (27.) immer noch eng blieb. „Anschließend wollten meine Mädels zu viel. Sie haben zu schnell und vor allem zu schlecht abgeschlossen, was zur Folge hatte, dass wir einige Tempogegenstöße kassiert haben“, schilderte FSG-Trainerin Alisa Stickl die entscheidenden Phasen vor und nach der Pause. Als die Gastgeberinnen in der 44. Minute das 18:10 markierten, war das Spiel vorzeitig entschieden. Diesem Rückstand liefen die FSG-Akteurinnen fortan vergeblich hinterher. „Es wäre mehr drin gewesen, aber mit 17 Toren kann man in der Landesliga kein Spiel gewinnen. Wir haben eben einen rabenschwarzen Tag erwischt“, bilanzierte Stickl.

Für Goldstein/Schwanheim trafen: Fäth (6), Portakal (5/2), Schmidt, Beuth (je 3), J. Sitzius, Wittchen, Bulic (je 2), Lubina, Vilasante Saez und Sauer. Für Bergen-Enkheim/Bad Vilbel erzielten die Tore: T. Beckmann (4), Ochmann, S. Beckmann, Wolf (je 3), Rother (2), Naß und Voßberg.

(vk)