Kreisliga B: Griesheim siegt in 45 Minuten

In der Gruppe 1 der Fußball-Kreisliga B Frankfurt rollte der Ball am Sonntag nicht, dafür aber auf jeweils zwei Sportanlagen in der Gruppe 3 und 4.

In der Gruppe 2 wiederum wurde nur in Heddernheim angepfiffen, die Partie zwischen dem FC Croatia II und der Spvgg. Griesheim II endete aber vorzeitig. Die Gäste führten durch Marc Gottschling (2.), Kohci Araki (17./37.) und Berehef Zewede Hagos (34./40.) bei einem Gegentreffer von Ivica Sumic (25.) nach 45 Minuten schon mit 5:1. Da der Schneefall immer heftiger wurde, pfiff der Unparteiische Elmir Dzanovic die Partie nach der Pause nicht mehr an. „Der Schnee wäre in der zweiten Hälfte zu hoch gewesen. Der Ball konnte nicht mehr richtig rollen“, sagte Croatias Pressesprecher Stanislav Konta. Das Spiel wird mit 5:1 für Griesheim gewertet.

Gruppe 3

SV Bonames II – FSV Bergen II 1:0. – Talha Dursun entschied schon nach gut 15 Minuten die Begegnung zugunsten des Tabellendritten.

TSG Frankfurter Berg II – SG Praunheim II 5:3. – Torreich ging es auf dem „Berg“ zu, ehe im Schneetreiben der fünfte Saisonsieg der Gastgeber feststand. Tore: 1:0 Dennis Reitz (47.), 2:0 Roman Hickl (59.), 3:0 Majid Boukayoua (60.), 3:1 Nouredin Dakouti (69.), 4:1 Yassine Tajjiou (71.), 4:2 Igor Pandurov (84.), 5:2 Reitz (85.), 5:3 Pandurov (87.).

Gruppe 4

Der FC Kosava II kam kampflos zu drei Punkten, da der FFC Victoria das B-Liga- wie auch das folgende A-Liga-Spiel schon vorzeitig mangels Personal abgesagt hatte.

VfL Germania 94 II – FC Serkevtin Spor II 5:1. – Die Sachsenhäuser erfüllten gegen den eigentlichen Tabellenletzten ihre Pflicht. Tore: 1:0 Robin Bohn (26.), 2:0 3:0 Hakan Akcakaya (48./58.), 3:1 Yüksek Yilmaz (71.), 4:1 Aleksandar Ikic (82.), 5:1 Youssef Zanary (85.).

FFC Olympia II – SC Goldstein II 3:1. – Die Gastgeber rückten mit dem Erfolg auf Platz zwei vor. Tore: 1:0 Claudio Bruno (18.), 1:1 Dennis Müller (42.), 2:1 Abel Amare Tedla (42.), 3:1 Nikola Aleksandrov (65.).

(sus,wag)