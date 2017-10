Fußball-Gruppenliga West: Griesheim und der erste Druck

In der Gruppenliga Frankfurt West versuchen die Fußballer der Spvgg. Oberrad am Sonntag (alle Spiele 15 Uhr) die Tabellenführung beim VfB Friedberg zu verteidigen.

Der erste Verfolger FC Kalbach erwartet mit dem FFV Sportfreunde den momentan besten Aufsteiger (siehe Extratext).

Ungeachtet der Spitzenposition sieht Mario Di Falco, der Sportliche Leiter der Spvgg. Oberrad , sein Team noch nicht wirklich als Top-Mannschaft: „Wir haben natürlich ein gewisses Selbstvertrauen erworben, doch gerade gegen Teams, die weiter hinter uns stehen, tun wir uns manchmal ganz schön schwer. Ich hoffe, dass das am Sonntag in Friedberg nicht der Fall sein wird.“ Während der Einsatz der angeschlagenen Timo Becker, Todi Vasilev und Robert Kazmierczak noch ungewiss ist, wird Mario Guida noch nicht ins Aufgebot zurückkehren, ist aber nach überstandener Krankheit zumindest wieder im Training.

Die FG Seckbach konnte in den Partien gegen Spitzenmannschaften stets mithalten, so auch zuletzt beim 2:2 gegen die SG Bornheim/Grün-Weiß. Gegen vermeintlich schwächere Teams taten sich die Seckbacher allerdings gelegentlich auch schwer. So warnt denn auch der Trainer Thorsten Spahn vor dem Auswärtsspiel bei Schlusslicht FSV Friedrichsdorf: „Der Gegner hat zwar die letzten vier Partien bei 0:19 Toren verloren, aber auch der VfB Friedberg kam am sechsten Spieltag zu uns mit null Punkten und gewann dann 4:2.“ Zudem muss Spahn noch auf so wichtige Akteure wie Spielertrainer Jonas Scheitza (krank), Gabriel Fustero (Muskelfaserriss) und Patrick Stanskus (Urlaub) verzichten.

Nach fünf Siegen in Folge reichte es für die SG Bornheim/Grün-Weiß zuletzt nur zum Remis in Seckbach. „Der späte Gegentreffer zum 2:2 ist aber abgehakt“, versichert Co-Trainer Afom Haile. Es verweist auf eine andere Serie: „Wir sind als einzige Mannschaft der Liga zu Hause noch ungeschlagen. Diese Serie wollen wir gegen die Spvgg. Griesheim voll konzentriert fortsetzen. Ziel ist dabei natürlich ein Sieg“. Nicht dabei ist am Sonntag Markus Renner (familiäre Gründe). Zurückgemeldet hat sich indes Louis Cordes nach bestandenem A-Lizenz-Lehrgang.

Die Spvgg. Griesheim steht auch nach zwölf absolvierten Begegnungen auf einem Abstiegsplatz. Vor dem Spiel in Bornheim hat der Trainer Herbert Leus keine große Hoffnung auf Besserung, da er weiter mit dem ersatzgeschwächten Kader arbeiten muss. „In naher Zukunft erwarte ich die Einsatzfähigkeit einiger noch angeschlagener Akteure, aber in Bornheim wird noch mal ein ähnliches Aufgebot wie zuletzt beim 2:3 gegen Neu-Anspach zur Verfügung stehen.“ Ganz hat Leus aber die Hoffnung auf eine Überraschung beim momentan dominanten Stadtnachbarn nicht aufgegeben: „Wir müssen den ersten Druck überstehen und stabil bleiben. Vielleicht können wir ja doch für eine Überraschung sorgen.“

Nach dem 2:4 beim VfB Friedberg war der SV BKC Bosnien am vergangenen Sonntag spielfrei. „Die Pause kam uns gelegen“, erzählt Trainer Rasim Grabovica. Er ergänzt: „Wir haben eine sehr junge Mannschaft, die von Spieltag zu Spieltag reifer wird. Die Ruhepause hat ihr gutgetan. Zudem konnten sich einige angeschlagene Spieler erholen.“ Wieder im Training ist mittlerweile auch Mehmet Akif Aydin. Beim TuS Merzhausen trifft der Coach am Sonntag auf seinen Kollegen und Landsmann Enis Dzihic. „Darauf freue ich mich“, betont Grabovica, der gelassen an die Partie herangeht: „Meine Mannschaft ist heiß auf das Spiel und wir wollen natürlich möglichst nicht mit leeren Händen zurückkommen.“

Endlich wieder einen Dreier holte sich der FV Hausen am vergangenen Sonntag beim 2:0 gegen das Schlusslicht FSV Friedrichsdorf. Damit ist der Aufsteiger zwar wieder in Schlagweite zu den Nichtabstiegsrängen, doch noch ist nicht viel gewonnen. „Wir werden jetzt versuchen, beim FC Oberstedten nachzulegen. Das wird aber ein schweres Spiel gegen einen unangenehmen Gegner werden“, meint Trainer Martin Reyschmidt. Er fügt noch hinzu: „Die Oberstedter haben uns ein Jahr Gruppenliga-Erfahrung voraus.“ Über das Aufgebot ist sich der Coach noch nicht im Klaren: „Bei uns grassiert immer noch eine starke Erkältungswelle, am schlimmsten hat es Tobias Neugebauer und Albert Vahle erwischt.“ Verärgert ist er über das Strafmaß für Thomas Altvater, der nach einer Rangelei im Spiel in Oberrad sechs Spiele Sperre absitzen muss. Weiterhin rotgesperrt ist zudem Tolga Kocak, den es vorher mit sieben Pflichtspielen noch schlimmer erwischt hatte.

An die Grenzen gehen und wissen, wo man herkommt Elton da Costa konnte sich über das „zu-Null“ beim jüngsten 0:0 gegen den SC Dortelweil richtig freuen – zuvor hatte sein Team für seinen Geschmack oft zu viele Gegentreffer kassiert. clearing