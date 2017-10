Fußball-Gruppenliga: Heimstärke demonstrieren

Bei der TSG Nieder-Erlenbach hatte man sich einiges vorgenommen für das morgige Heimspiel gegen den VfB Friedberg. Schließlich ist das Team von Spielertrainer Vito Raimondi auf dem vorletzten Tabellenplatz zu finden, und das entspricht ja nun gar nicht den Erwartungen. Aus dem geplanten Erfolgserlebnis wird nun aber erst einmal nichts. Das Spiel wurde gestern Abend abgesagt. Der Grund: Die Heizanlage ist ausgefallen und damit die Warmwasserversorgung auf der Sportanlage. Dies teilte der Verein Klassenleiter Thorsten Bastian (Rockenberg) mit, der daraufhin die Begegnung absetzte und auch gleich einen neuen Spieltermin fix machte. Schon am kommenden Donnerstag geht die Partie über die Bühne, und zwar beim VfB Friedberg. Anstoß auf dem Friedberger Burgfeld ist dann um 20Uhr.

Schon am heutigen Samstag (17.30 Uhr, alle weiteren Begegnungen am Sonntag 15 Uhr) empfängt die Spvgg. Griesheim den FC Neu-Anspach. Nach dem 2:4 beim SKV Beienheim am vergangenen Sonntag ist Trainer Herbert Leus aufgrund der personellen Lage nicht sonderlich optimistisch und sagt: „Wenn es machbar ist, nehmen wir etwas mit.“ Schmerzlich vermisst er insbesondere die Defensivspieler Lukas Becker, David Wagner und Mark Kinder. „Seit Wochen habe ich keine Innenverteidiger mehr in der Viererkette“, hadert Leus, der hinzufügt: „In den nächsten zwei Wochen wird sich wohl kaum etwas daran ändern.“ Zuletzt zog sich Kohci Araki noch einen Bänderriss zu. Da bleibt abzuwarten, ob die Griesheimer nach der Partie gegen die ambitionierten Neu-Anspacher auf dem eigenen Oktoberfest viel Grund zum Feiern haben werden.

Ein „Dreier“ muss her

Die zuletzt erfolglose Mannschaft des FV Hausen erwartet mit Mitaufsteiger FSV Friedrichsdorf einen Gegner, dessen Bilanz mit zuletzt drei Niederlagen in Serie bei 0:17 Toren noch schlechter aussieht. Für Hausens Trainer Martin Reyschmidt steht daher fest: „Das ist ein Sechs-Punkte-Spiel, das wir unbedingt gewinnen müssen.“ Allerdings grassiert in seinem Kader eine Grippewelle, die den Einsatz etlicher Akteure in Frage stellt. Zudem fallen ja auch noch die rotgesperrten Tolga Kocak und Thomas Altvater sowie Marcus Neugebauer aus, der am Samstag heiratet.

Heimbilanz aufbessern

Der zuletzt spielfreie FFV Sportfreunde hat bei immerhin 18 Punkten auf der Habenseite dennoch schon drei Heimspiele verloren. „Diese Bilanz wollen wir natürlich verbessern“, sagt der Trainer Mehmet Somun, der aber auch um die Stärken des Gegners weiß. „Der TuS Merzhausen hat eine starke Mannschaft, aber wir wollen unseren positiven Trend fortsetzen.“ Während Abdel El Abassi (letztmalig rot-gesperrt) und Siar Osmani (Schambeinentzündung) ausfallen, steht hinter dem Einsatz des angeschlagenen Imad Charkaoui noch ein Fragezeichen.

Wer hat mehr Willen?

Im Spitzenspiel muss sich der Tabellenzweite FC Kalbach beim ambitionierten viertplatzierten SC Dortelweil behaupten. „Unser Anspruch ist es, auch dort drei Punkte zu holen“, gibt Spielertrainer Elton da Costa das Ziel aus und fügt noch hinzu: „Die Mannschaft muss aber das annehmen, war vorgegeben wird und im Training auch gut funktioniert hat. Wir müssen uns unbedingt in der Defensivarbeit steigern.“ Gewinnen, ist sich der Kalbacher Coach sicher, „wird die Mannschaft, die williger ist“. Während da Costa selbst wieder das Training aufnahm und beim Bad Vilbeler Stadtteilclub wieder mit dabei ist, muss er auf Kadir Fil (Urlaub) verzichten.

(ehr)