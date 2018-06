Fußball TG Sachsenhausen hat sich den Sprung in die A-Klasse über Jahre verdient

Fußball. Am Ende war nur ein Team besser: Nach einem intensiven Zweikampf musste sich die TG Sachsenhausen in der Gruppe eins der Kreisliga B Frankfurt nur dem FSV Bergen geschlagen geben, sicherte sich über die Relegation aber doch den Aufstieg in die Kreisliga A. mehr