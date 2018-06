Hohe Niederlage gegen den alten Rivalen

Den Münchnern nach langer Zeit mal so richtig einen mitgeben, das misslang den Redbacks gehörig. Gegen die Munich Kangaroos unterlagen die Frankfurter in der Australian Football League Germany (AFLG) mit 25:131.

Im ersten Viertel und auch noch im zweiten konnte der Herausforderer gut Paroli bieten, der Rückstand war mit 20:53 recht moderat. Doch nach der Halbzeitpause bauten die Redbacks ab, während die Gäste ihre Dominanz in insgesamt 20 Goals ummünzten; Frankfurt erzielte nur deren drei und sieben Behinds. Spielerisch und auch physisch hatten die Münchner Vorteile, im letzten Spielabschnitt bauten die Frankfurter körperlich wie mental ab. „Obwohl wir mit dem Ergebnis vollkommen enttäuscht sind, gab es einiges Positives, das wir aus diesem Spiel mitnehmen. Erneut haben wir unsere ,Nur nicht verzweifeln’-Einstellung unter Beweis gestellt und bis zum Schlusspfiff nicht aufgegeben“, meinte Trainer Matthew Murray.

Die kämpferische Attitüde verkörperte insbesondere Aidan Lynch. Der wuchtige Ire – gewappnet durch Gaelic Football – war aus Dublin angereist und ersetzte im Ruck den fehlenden Stammspieler Constantin Pixa.

Für die Frankfurter geht die Runde bereits am Samstag weiter. In einer vorgezogenen Partie gastieren sie in Esslingen bei den Württemberg Giants.

