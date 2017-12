Im Abschluss ohne Durchschlagskraft

Wenn die Wasserballer des 1. Frankfurter SC in der Zweiten Bundesliga Süd auf den vorderen Rängen mitmischen wollen, dann dürfen sie sich kaum Schwächen erlauben. Im fünften von sechs Heimspielen in Serie traf der EFSC lediglich sechsmal ins Netz – so wenig wie noch nie in dieser Saison. Dies ist eine Quote, die ohnehin viel zu gering ist, um einem gut ein- und aufgestellten Team wie der SGW Leimen/Mannheim beizukommen. Die Kurpfälzer entführten verdientermaßen mit einem 13:6 (4:3, 2:1, 4:0, 3:2) die Punkte aus dem Riedbad.

„Die Leimener haben das Tempo hochgehalten, und wir haben ihre Konter nicht richtig abdecken können“, erkannte Frankfurts Spielertrainer Sebastian Held die beiden entscheidenden Faktoren. Der auf den sechsten Rang abgerutschte EFSC schwamm auch ständig einem Rückstand hinterher und konnte lediglich zweimal im ersten Viertel ausgleichen (1:1/2. und 3:3/7.). Nach dem 4:6 (15.) durch Sean Lane markierten die Gäste fünf Treffer in Serie, davon erholte sich der EFSC nicht mehr.

„Das Spiel hätte spannend verlaufen können, da beide Mannschaften als ebenbürtige Gegner ins Wasser gingen. Uns fehlte allerdings im Abschluss die nötige Durchschlagskraft und dazu noch eine Portion Glück“, sagte EFSC-Routinier Sebastian Jung. Mit Blick auf die nächste Aufgabe am Samstag im Riedbad (16.40 Uhr) meint Jung: „Gegen Friedberg müssen wir uns deutlich besser konzentrieren und die vorher besprochene Taktik konsequent umsetzen – dann sollten zwei Punkte vor der Weihnachtspause drin sein.“

EFSC: Benatti (Tor); Kremer, Pereira (1), Lane (2), Tafuro, Geiger, Topouzoglou, Lucic (1), Kilian (1), Held, Jung, Fischer, Coskun (1).

(fri)