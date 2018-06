Fußball: Immer an den Erfolg geglaubt

Vom Abstiegskandidaten zum Aufsteiger in die Kreisliga A Main-Taunus. Diesen Weg gingen die Fußballer der SG Sossenheim in Rekordzeit.

Großen Anteil an Platz zwei in der Endabrechnung und dem plötzlichen Sprung in die höhere Liga hat Zamer Schokory. Der Trainer übernahm die B-Liga-Mannschaft erst kurz vor dem Ende der vorangegangenen Spielzeit und formte im Sommer 2017 eine schlagkräftige Einheit. Nur so konnte nach Rang 13 plötzlich Platz zwei und somit der Aufstieg in die A-Liga stehen.

Immer wieder Ausfälle

„Die Mannschaft war gut zusammengestellt und der Trainer hat eine sehr gute Arbeit gemacht“, lobt Samir Ouerdani die Leistung von Chefcoach und Team. Dabei hatten die Sossenheimer immer wieder mit verletzungsbedingten und anderweitigen Ausfällen zu kämpfen. „Es war eine anstrengende Saison“, stellt deswegen auch Abteilungsleiter Ouerdani klar. Führungsspieler wie Daniel Aguirre sowie die Goalgetter Ilias Aurag, Nils Hofmann und Gökhan Koese zogen ihr Ding aber durch. Auch die ersten Rückschläge gegen den SV Flörsheim (1:6) und den VfB Unterliederbach II (1:4) konnten die Truppe von Schokory nicht schocken. „Ich habe immer gesagt, dass wir am Ende oben stehen werden“, stellt der Erfolgscoach klar, „ein großer Dank geht an meine Jungs.“

Tatsächlich ließen sich die Sossenheimer nicht von ihrem Weg abbringen, auch wenn sie nach dem ersten Saisonviertel im unteren Mittelfeld der Tabelle standen. Vor allem in zweiten und dritten Viertel punkten die Frankfurter konstant und setzten sich nach einem 2:0-Sieg beim SC Eschborn sechs Spieltage vor Schluss an die Tabellenspitze. Von dort konnte sie dann nur noch Alemannia Nied II im „Endspiel“ um die Meisterschaft verdrängen. Die Mannen von Ouerdanis kassierten eine bittere 2:3-Niederlage, die sie Rang eins kostete. „Es ging aber nicht darum, zu Jammern oder negativ zu reden“, erklärt der Abteilungsleiter, „das habe ich der Mannschaft schon vor dem Nied-Spiel und erst recht danach gesagt.“

Alle haben verlängert

Schließlich berechtigte auch Rang zwei zum Gang in die A-Liga und dort sollten sich die Konkurrenten laut Schokory künftig warm anziehen. Nicht nur der Trainer, sondern auch seine komplette Mannschaft hat für die kommende Runde zugesagt. „Zudem werden wir einige externe Neuzugänge präsentieren und uns insgesamt professioneller aufstellen“, verrät der Sossenheimer Abteilungsleiter.

Der Chefcoach, der in der Aufstiegssaison meist alleine auf weiter Flur stand, soll einen Co-Trainer zur Seite gestellt bekommen, und auch einen Athletiktrainer möchte Ouerdani organisieren. Wenn die Sossenheimer dann wieder mit dem gezeigten Siegeswillen und Teamgeist zu Werke gehen, steht einer erfolgreichen A-Liga-Saison eigentlich nichts im Wege. „Das Ziel ist aber natürlich erstmal nur der Klassenerhalt“, stellt der Abteilungsleiter klar.