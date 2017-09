Intensives Sportlerleben

In Deutschland liegt in Frankfurt der Schwerpunkt auf der Jugend-Nationalmannschaft, während die Junioren in Berlin versammelt sind. Gegenwärtig spielen in der deutschen Nationalmannschaft mit Lukas Kampa, Moritz Reichert, Tobias Krick und Noah Baxpöhler Spieler, die im Frankfurter Volleyball-Internat ausgebildet wurden.

Drei bis vier Jahre verbringen die Spieler zum Schlafen und Trainieren in der Otto-Fleck-Schneise, den Großteil des Tages in der Carl-von-Weinberg-Schule. „Die Entwicklung, die ein Spieler während der Zeit in Frankfurt durchmacht, ist sehr spannend“, meint der aktuelle Mannschaftsführer Robert Werner.

Der 18-Jährige ist in seinem vierten und gleichzeitig letzten Jahr im Internat. „Im ersten Jahr ist man der jüngste Neuling, der erst einmal Erfahrungen sammelt und von den Altgedienten lernt. Jahr für Jahr übernimmt man dann mehr Verantwortung, rückt in der Hierarchie ein wenig nach oben“, sagt der in Gotha geborene Thüringer. Er selbst kannte sich mit den Gepflogenheiten schon ein wenig aus, denn vor Frankfurt verbrachte er schon vier Jahre in einem Sportinternat in Erfurt. „Die meisten sind jedoch das erste Mal aus dem Elternhaus raus, müssen lernen sich zurechtzufinden. Die älteren Spieler können ihnen Ratschläge erteilen, auch schulisch. Aber letztlich kommt es auf jeden Einzelnen an. Er muss sich selbst organisieren.“

Für die Mannschaft sei es ein Unterschied, ob nur eine kleine Fluktuation stattfinde oder ob die Mannschaft mehrheitlich erneuert werde. Das sei vom Jahrgang zu Jahrgang unterschiedlich. Denn die Spieler scheiden nicht aus, weil es ihnen in Frankfurt nicht mehr gefällt, sondern automatisch, wenn sie ihr Abitur gemacht haben.

In den vergangenen beiden Jahren waren nur zwölf Spieler da, jetzt sind es 18. „Die Neuankömmlinge zu integrieren ist für uns etablierten Spieler eine große Herausforderung. Bei so vielen Spielern können unsere zwei Trainer nicht überall sein. Da müssen wir Älteren helfen. Es gilt, den Neuen zu zeigen, was sie falsch machen und sie zu motivieren, mit der gleichen Intensität zu üben, wie wir es tun“, sagt Werner. „Unsere Hauptaufgabe ist es, sich spielerisch zu entwickeln. Dem wird alles untergeordnet. Es ist klar, dass man den erfahreneren und körperlich überlegenen Gegnern meist unterlegen ist. Verlieren ist dennoch nicht schön. Wir müssen die Nachteile mit viel Kampfgeist kompensieren.“

Der Alltag sei fast immer gleich. Um 7 Uhr aufstehen, frühstücken, zwischen 7.45 und 9 Uhr im Kraftraum an der Fitness arbeiten. Um 9.30 Uhr werden die Jungs in die Schule gefahren, die individuell je nach Stundenplan zwischen 13 und 16 Uhr endet. Das Nachmittagstraining ist an die Schulzeiten angepasst. Das Abendessen wird gemeinsam eingenommen.

Nach Hause kommt er regelmäßig an den Wochenenden ab April. Während der Saison von September bis März nur ganz selten. „Damit es ab und an auch ein freies Wochenende gibt, an dem die Spieler nach Hause können, spielen wir meistens Doppelspieltage. Die dienen als Vorbereitung auf die internationalen Turniere, bei denen man auch zwei Tage nacheinander spielt. Sie ermöglichen aber auch spielfreie Wochenenden“, erklärt Trainer Matus Kalny. „Die Eltern kommen zwischendurch zu uns. Sie bleiben die zwei Tage hier, gehen mit uns essen. Da sie sich auch untereinander gut verstehen, unternimmt man auch gemeinsam einiges. Ohne ihre Unterstützung – moralisch wie finanziell – wäre niemand von uns hier“, betont Robert Werner.