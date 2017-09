Keeper Klein hält Kalbach am Leben

FC Kalbach – FG Seckbach 3:3 (2:2). – Kalbachs Spielertrainer Elton da Costa war trotz der guten kämpferischen Leistung seiner Mannschaft unzufrieden: „Auch wenn uns unser Keeper Alexander Klein am Leben gehalten hat – wenn du 3:2 führst, darfst du die Partie nicht zwei Minuten vor dem Ende noch aus der Hand geben. Da hätten wir schneller reagieren müssen.“ Milad Wardak legte für die Gäste vor (7.), Florian Kister glich per Freistoß aus (20.). Nach einer Torchance für Dominik Tischner (23.) brachte sein Teamkollege Manuel May nach Zuspiel von Elvir Pintol die Gäste wieder nach vorne (34.). Eine Minute vor der Pause lenkte Steven Mühl den Ball dann zum erneuten Ausgleich ins eigene Gehäuse. Danach hatten die Gäste Möglichkeiten zur Führung, doch Mühl scheiterte an Klein (50.), und auch Pintol (61.) vergab. Andreas Kremer traf dann zur Führung der Gastgeber (77.), ehe Spielertrainer Jonas Scheitza Kalbachs Keeper Klein auf die Probe stellte (82.). Mabulli Sawo gelang nach einer Hereingabe von Scheitza per Direktabnahme aus 20 Metern noch der Ausgleich. Kal- bachs Deniz Pekgüzelyigit sah in der Nachspielzeit noch die Gelb-Rote Karte. Für Seckbachs Coach Thorsten Spahn stand fest: „Das Unentschieden ist hochverdient, denn das Spiel hätte auch 4:8 ausgehen können. Mit der Darbietung unseres Teams bin ich zufrieden, es war ein richtiges Spitzenspiel.

( ehr)