Fußball: Kelsterbach startet in die Vorbereitung

30.06.2017

Bei den Fußballern von Viktoria Kelsterbach fließt vom heutigen Freitag an wieder der Schweiß. Knapp acht Wochen nach dem letzten Auftritt in der Hessenliga beginnt der Absteiger die Vorbereitung auf die neue Spielzeit in der Verbandsliga Mitte.