Kegeln: Klare Angelegenheit

So einseitig verlief dieses fast schon als Klassiker zu bezeichnende Duell zwischen Kelsterbach und Riederwald nur selten.

Die SG Kelsterbach deklassierte in der Zweiten Kegel-Bundesliga Nord Falkeneck Riederwald mit 2683:2392. Während bei den Gastgeberinnen vier Spielerinnen gut in Form waren, kam im Frankfurter Team lediglich die junge Laura Wenzel mit den Plattenbahnen im Sportlertreff zurecht.

An der Unkenntnis der Bahnen kann es aber nicht gelegen haben. Acht Jahre alte Protokolle offenbaren, dass die Aufstellungen schon seinerzeit fast identisch mit den heutigen waren. Ausnahme sind ausgerechnet die beiden stärksten Spielerinnen auf beiden Seiten. Die Kelsterbacherin Silke Baumann war mit 478 Holz (156 im Abräumen) die Tagesbeste, Wenzel kam auf 441 (148 im Abräumen).

Das wurde jedoch auf Kelsterbacher Seite nicht nur von Baumann überboten. Claudia Martin spielte 463 Holz, Marion Neu fällte einen Kegel weniger. Beide räumten jeweils 158 Kegel ab. Nicole Bausch kam auf 451. Da fielen nur die Teamkolleginnen Heike Krause (423) und Ekaterini Adams (406) etwas ab.

Das Besondere an diesem Derby war jedoch das Comeback von Minka Esser. Die bald 65-Jährige spielte erstmals mit ihren künstlichen Gelenken. Auf der zweiten Bahn (182) fehlte ihr dann die Kondition, so dass sie sich mit übersichtlichen 399 Zählern begnügen musste. Aber das war schon mehr, als Ulrike Latka (398), Jutta Westenburger (379) und vor allem Bianca Schauer (367) erzielten und nur unwesentlich weniger, als Tanja Müller (408) kegelte. Bei Schauer fiel auf: Sobald ihr zwei, drei Würfe in Folge misslangen, kam sie gänzlich aus dem Rhythmus.

Das ist aktuell das größte Problem im Spiel der Riederwälderinnen. Die im bisherigen Saisonverlauf schwächelnde Doreen Beez spielte diesmal in der Zweiten Mannschaft. Und schon fielen bei ihr die Kegel fast wie von alleine.

Wie es aussieht, bleibt zunächst nur die Hoffnung auf schnelle Fortschritte bei Minka Esser. Im anstehenden Heimspiel am Sonntag gegen Viktoria Miesau (12.30 Uhr; Motzstraße) ist sie als Spielerin, aber auch als „Beraterin“ gefragt. Denn als Schlussspielerin wird ihre Tochter Andrea Lissner-Rubio auf die Bahnen gehen.

Eine noch schwierigere Aufgabe wartet auf die SG Kelsterbach, die am Sonntag im Verfolgerduell beim TV Haibach darum kämpft, den Anschluss zum verlustpunktfreien Spitzenreiter FC Laufach zu halten.

