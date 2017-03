Projekt Junge Zeitung: Kreisoberliga-Schiri: Als Vorbild auf dem Fußballplatz

Alexander Stoler pfeift seitdem er 14 Jahre alt ist Fußballspiele im Großraum Frankfurt. Auch sein Opa pfiff einst in der ersten sowjetischen Liga als Schiedsrichter unter anderem Stars wie Andrij Schewtschenko, Stolers Berufung kommt also nicht von ungefähr. Vor allem in der Persönlichkeitsentwicklung sei er gewachsen, so Stoler, denn jedes Spiel sei anders.

„Ich habe mit der Zeit gelernt, mit den jeweiligen Emotionen umzugehen, die auch in den unteren Ligen und vor allem im Jugendbereich durch Zuschauer und Spieler hochkochen“, sagt Stoler. Denn vor allem bei Derbys mit 350 bis 400 Zuschauern müsse man eine starke Persönlichkeit haben.

„Leider vergessen viele, dass die Schiedsrichter im Gegensatz zu Bundesligaschiedsrichtern nicht reich werden und diesen Job hauptsächlich ehrenamtlich machen“, weiß Stoler. Denn die Einnahmen pro Spieltag rentierten sich, verglichen mit dem Aufwand der Schiedsrichter, nicht so sehr. Ein Erstliga-Schiedsrichter bekommt als Grundentgeld immerhin 55 000 Euro pro Saison.

Nicht gehen lassen

„Außerdem muss man zwischen Profi- und Amateurliga unterscheiden, denn jeder der Spieler in der Amateurliga hat einen normalen Beruf, weswegen die meisten auch völlig anders spielen“, sagt der Schiedsrichter. Amateurligen seien viel schwerer zu pfeifen, man müsse immer auf der Höhe sein und in den Kreisligen sei er komplett auf sich alleine gestellt. Das erste Spiel, das der damals 15-jährige Stoler pfiff, ist ihm besonders in Erinnerung geblieben. Es war das Spiel TSG Frankfurter Berg gegen VfR Bockenheim. „In einer Spielsituation war ich so fasziniert von dem Spiel, dass ich vergessen habe zu pfeifen“, sagt der Schiedsrichter.

„Deshalb ist eine mentale, aber auch körperliche Grundfitness auf jeden Fall erforderlich“, sagt Stoler. Für die körperliche Fitness sorge er bei regelmäßigen Trainingseinheiten in einem Fitnessstudio. „Es gibt eine monatliche Leistungsprüfung, die immer absolviert und bestanden werden muss.“ Als Schiedsrichter dürfe man sich nicht gehenlassen, man müsse seriös wirken. Selbst gekickt hat Stoler auch, insgesamt sechs Jahre. Heute konzentriert er sich aber nur noch auf die Position des Unparteiischen.

Steht Stoler nicht auf dem Platz, studiert er Betriebswirtschaftslehre (BWL). Zusätzlich arbeitet er beim FSV Frankfurt als Schiedsrichterbetreuer sowie beim Deutschen Fußball-Bund als DFB Team Liason Officer (TLO).

Er sei Ansprechpartner beziehungsweise Koordinator für die Jugendmannschaften aus aller Welt, aber besonders aus den osteuropäischen Ländern. Er sei dadurch direkt involviert. Als Schiedsrichterbetreuer gebe er den Schiedsrichtern des FSV Frankfurt Hilfestellungen.

„Als Schiedsrichter ist Selbstkritik enorm wichtig. Ich habe diese schon früh durch meinen Großvater erfahren“, sagt Stoler. Sein Großvater sei immer kritisch gewesen, weswegen bei ihm eine konstante Selbstkritik bei einer vermeintlich fehlerfreien Leistung ein ständiger Begleiter ist. Jedes Spiel sei eine Herausforderung. „Man möchte immer besser werden“, sagt Stoler.

„Ich sitze auch manchmal noch ein paar Stunden dran, selbst wenn ich weiß, dass ich eigentlich alles richtig gemacht habe, aber eventuell doch eine kleine Situation übersehen habe“, fügte er hinzu. Schiedsrichter, die im Leistungskader sind, haben die Möglichkeit aufzusteigen und eventuell den Weg nach ganz oben – also in die Bundesliga – zu schaffen. Stoler hingegen ist zufrieden mit den Ligen, die er pfeift.

Spaß ist das Wichtigste

Goran Culjak, Stellvertretender Schiedsrichterobmann im Kreis Frankfurt und somit zuständig für die Schiedsrichteransetzung, ist seit 16 Jahren aktiver Schiedsrichter. Für ihn ist vor allem eines wichtig: „Als Schiedsrichter hast du eine Vorbildfunktion. Vor allem Neu- und Jungschiedsrichter müssen das erst lernen“, sagt Culjak.

Auch er pfeife, genauso wie Stoler, unter anderem in der Kreisoberliga, um sich einen Eindruck machen zu können, wie es in den Ligen so zugeht. „So können wir die Jungschiedsrichter und ihre dazugehörigen Mentoren optimal auf das Spiel und ihre Aufgaben sowie auf die Emotionen vorbereiten“, sagt Culjak. Beide waren abschließend der Meinung, dass das Wichtigste der Spaß am Schiedsrichtersein sei, da man den Job gerne machen müsse, um sich nicht gehen zu lassen.