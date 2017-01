Frankfurter Wasserballer: Leimen und Ludwigshafen zu stark für Frankfurt

Beide Heimniederlagen waren für den Tabellenzehnten nicht zu verhindern. Auch an diesem Wochenende treten die Frankfurter zweimal im heimischen Riedbad an: am Samstag zunächst gegen Spitzenreiter Weiden (18.45 Uhr), am Sonntag dann gegen den Tabellenletzten Nürnberg (16.45 Uhr).

In der zweiten Runde des Süddeutschen Pokals gastiert der EFSC beim bayerischen Oberligisten SV Fürstenfeldbruck. Die Partie findet allerdings erst am 12. März statt. In der Auftaktrunde hatte man ein Freilos.

1. Frankfurter SC – SGW Leimen/Mannheim 8:12 (1:2, 3:3, 2:5, 2:2). – Bei den Gastgebern waren Spielertrainer Sebastian Held und Routinier Sean Lane gesperrt, Kapitän Simon Ramm beruflich verhindert, und die Grippewelle hatte Spuren hinterlassen – die Ausgangslage gestaltete sich für den Herausforderer nicht günstig. „Mit Moral und Kampfgeist vom Anfang bis zum Ende“, sagte Centerverteidiger Manuel Büchele, stemmte sich die Mannschaft aber gegen die Niederlage. „Leimen war dennoch stärker, da sie ihre Chancen besser genutzt haben. Insgesamt war es ein guter Auftritt gegen einen starken Gegner.“ In der 14. Minute ging der EFSC sogar in Führung (4:3) und kam später noch einmal auf 5:6 heran (17.). Doch danach markierte die kurpfälzische Startgemeinschaft vier Treffer in Serie – die Entscheidung.

EFSC: Toma (Tor); Büchele (2), Pereira (2), Daljevic, Pietrobono, Lucic, Theo Arnakis, Jung (2), Wissmüller, Kilian, Benko, Benatti, Coskun (2).

1. Frankfurter SC – WSV Ludwigshafen 7:13 (1:1, 0:2, 1:4, 5:6). – Bis zur großen Pause konnte Frankfurt das Spiel offen gestalten. Danach machten sich zunehmend die Anstrengungen vom Leimen-Match bemerkbar. „Aufgrund konditioneller Nachteile waren wir unterlegen. Ludwigshafen war physisch stark. Unsere Leistung war nicht schlecht, aber wir konnten ab einem gewissen Punkt Unterzahlsituationen und daraus resultierende Gegentore nicht mehr verhindern“, resümierte Held. „Im Endeffekt war die Defensive okay, die Offensive leider einfallslos“, ergänzte Büchele. Wegen eines groben Foulspiels musste EFSC-Torwart Adrian Toma aus dem Wasser. Seinen Part übernahm in den letzten neun Minuten Kapitän Ramm.

EFSC: Toma (Tor); Büchele (2), Pereira, Benko, Pietrobono (1), Lucic, Theo Arnakis, Jung, Wissmüller, Held, Ramm, Kilian, Coskun (4).

(fri)