Squash: Maintal fährt endlich den ersten Sieg ein

Für den SC Monopol Frankfurt gab es in Worms nichts zu holen, dafür feierte der SC Yellow Dot Maintal seinen ersten Saisonsieg in der Bundesliga.

Die Squash-Spieler des SC Monopol Frankfurt mussten sich beim Titel-Aspiranten RC Worms wie erwartet geschlagen geben. Dass die Partie beim mehrmaligen Europacup-Sieger „nur“ 1:3 ausging, war nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Doch dem bei vier Einsätzen in dieser Saison noch ungeschlagenen Julian Wollny gelang überraschend ein Sieg gegen Daniel Hoffmann.

Beide Teams verzichteten in diesem Spitzenspiel der Bundesliga Süd (2. gegen 3.) auf den Einsatz von einem oder gar zwei Ausländern. Dass dies die Wormser bei ihrer Qualität besser verkraften können, versteht sich von selbst. Sie boten mit Jens Schoor die Nummer 75 der Welt auf, dahinter mit seinem Bruder Carsten Schoor und Tim Weber den vierten und fünften der Deutschen Rangliste.

Diese geballte Kraft war für die ausgeglichen besetzten Frankfurter doch ein wenig zu stark. Immerhin wurde ein Einzel geholt, das verdient Respekt. Das Spiel war vom ersten Ballwechsel an hart umkämpft. Wollny lag schon 11:9, 9:3 vorne, fiel dann aber leistungsmäßig ab. Er verlor nicht nur den zweiten, sondern auch glatt den dritten Satz. Doch dann packte der Frankfurter seine ganze Routine aus und holte sich sicher die Durchgänge vier und fünf.

Mehr gab es für die Gäste aber nicht zu holen. Das restliche Monopol-Trio, obwohl auch zu den Top 15 in Deutschland zählend, unterlag den Wormser Spitzenkräften jeweils in drei Sätzen. Der erfahrene Johannes Voit war mit Carsten Schoor zwar technisch ebenbürtig, doch sein wesentlich jüngerer Gegner war einfach immer etwas schneller. Im Spitzenduell bekam Florian Silbernagl von Jens Schoor seine Grenzen aufgezeigt, wobei die „Höchststrafe“ im dritten Satz doch bitter war. Kai Wetzstein kennt seinen Widersacher Tim Weber bestens. So waren die Sätze zunächst recht offen, doch als es ans Eingemachte ging, machte Weber die entscheidenden Punkte.

Worms – Frankfurt 3:1. – Jens Schoor – Florian Silbernagl 11:3, 11:4, 11:0, Tim Weber – Kai Wetzstein 11:8, 12:10, 12:10, Carsten Schoor – Johannes Voit 11:5, 11:2, 11:9, Daniel Hoffmann – Julian Wollny 9:11, 12:10, 11:4, 7:11, 5:11.

Routine ausgespielt

Dass der SC Yellow Dot Maintal gegen das Schlusslicht SC Güdingen den ersten Saisonsieg holen würde, konnte nicht unbedingt erwartet werden. Während die Hessen stark ersatzgeschwächt ohne ihre etatmäßige Nummer eins Aqueel Rehman/Österreich und ohne Routinier Armin Hameed antraten, reiste die Mannschaft aus Saarbrücken mit zwei ausländischen Kräften an.

Die beiden Oldies im Maintaler Dress legten aber schnell den Grundstein zum Erfolg. Der schon in der Ü50-Alterskategorie spielende Stefan Wetzstein, Onkel des Monopol-Kapitäns Kai Wetzstein, landete gegen den gegnerischen Team-Manager Johannes Wessela einen schnellen Dreisatzsieg. Dann bezwang Spielertrainer Andreas Omlor im Duell der Generationen den fast 36 Jahre jüngeren Luxemburger Nathan Masset, der mit seinen 13 Lenzen zwar schon gute Schläge im Repertoire hat, einem Routinier wie Omlor aber nicht gewachsen war. Zwar konnte der noch ungeschlagene Italiener Yuri Farneti für die Gäste verkürzen, doch Kai Weigand machte dann den ersten „Dreier“ der Saison perfekt.

Maintal – Güdingen 3:1. – Johannes Dehmer-Saelz – Yuri Farneti/Italien 6:11, 1:11, 7:11, Kai Weigand – Nils Kempf 11:5, 11:4, 11:7, Andreas Omlor – Nathan Masset/Luxemburg 8:11, 11:5, 11:2, 11:6, Stefan Wetzstein – Johannes Wessela 11:2, 11:6, 11:2.