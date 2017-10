Fußball-Kreisoberliga: Makkabi erwischt einen super Tag

Der SV Blau-Gelb ist in der Fußball-Kreisoberliga Frankfurt die „Mannschaft der Stunde“ – gegen Viktoria Preußen gelang der vierte Sieg in Folge.

FC Kalbach II – SC Weiss-Blau 5:2 (1:1). – Mit einem verwandelten Handelfmeter legte Lukas Höll für Kalbach vor (23.), Tobias Mimi nutzte einen Foulelfmeter zum 1:1 (29.). Die bis dahin ausgeglichene Partie nahm im zweiten Abschnitt Fahrt auf. Die Gastgeber kamen sehr engagiert aus der Kabine und entschieden das Spiel in elf Minuten: Can Karaca (57.), Alexander Rossbach (60.), Sadullah Erkmen (63.) und Simon Kutt (67.) stellten auf 5:1. Rossbach traf dann noch einmal ins eigene Netz (74.). Kalbachs Trainer Karol Drynda war sehr zufrieden und lobte Keeper Tobias Schick, der bei einigen gefährlichen Schüssen präsent war.

Concordia Eschersheim – Rödelheimer FC 6:1 (2:0). – Innenverteidiger Benjamin Tesar spielte bei den Eschersheimern wieder im Sturm – mit Erfolg. Eine Torvorlage und drei Treffer (31./55./75.) gingen auf sein Konto. „Er war bärenstark – nicht nur wegen seiner Tore, sondern auch mit seiner Arbeit gegen den Ball“, lobte Concordia-Coach Roland Stipp. Edin Zekan (45.), Yuriy Dutchak (47.) und Adrian Mohr (76.) hießen die anderen Torschützen bei den Gastgebern. Für die kampfstarken Rödelheimer traf Sayed Hashimi (64.). Stipp sagte noch: „Es war schwieriger, als es das Ergebnis vermuten lässt.“

SV Blau-Gelb – Viktoria Preußen 3:2 (0:1). – Den ersten Aufreger auf dem tiefen Rasenplatz in Ginnheim gab es in der dritten

TSG Niederrad – BSC Schwarz-Weiß 19 2:2 (0:0). – Erneuter Nackenschlag für die Gastgeber: Wie in der Vorwoche fiel der Ausgleich in der Nachspielzeit. Max Schneidmüller traf für den BSC zum 2:2. TSG-Pressewart Sven Hilbich war deprimiert: „Das Spiel müssen wir heimfahren. Das ist eine schwere Situation für uns. Wir müssen jetzt schnell die Köpfe hochkriegen.“ Durch Ali Sina Kanawezi (51.) und Max Fiege (74.) ging die TSG in Führung, Roy Mokrzycki traf per Foulelfmeter zum 1:1 (62.). Zuvor hielt Niederrads Torwart Salim Akaouch einen Strafstoß (48.).

Spvgg. Fechenheim – FC Croatia 3:1 (1:1). – Fechenheims Sportlicher Leiter Asghar Ali-Jaali lobte: „Die Fairness unseres Gegners hat mir imponiert.“ Croatia hatte auch den besseren Start – Torjäger Lovro Vukovski schoss das 1:0 (14.). Doch die Freude währte nicht lange. Nach einer missglückten Abseitsfalle erzielte Kamil Yikilmaz den Ausgleich (17.). Dann sah Miro Drije bei den Gästen die Gelb-Rote Karte (42.). Die Überzahl nutzte der Spitzenreiter:. Armin Hadzic (49.) und Yikilmaz (80.) trafen zum Sieg.

SV Griesheim Tarik – TSG 51 5:3 (2:1). – Trotz einer starken Leistung im Tor konnte Routinier Holger Wenninger die Niederlage nicht abwenden. Durch Tore von Fikri El Haj Ali (12.) und Zakaria Amjahid (38./53.) bei einem Gegentreffer von Felix Flüs (45.) war Tarik schon mit 3:1 davongezogen. Doch dann gab es zwei Elfmeter für die Gäste: Artis Kilic (77.) und Pascal Hubbuch (80.) verwandelten. Aber El Haj Ali ebenfalls per Strafstoß (84.) und noch einmal Amjahid (90.+3) entschieden die Partie. „Zakaria und sein Bruder Anas Amjahid haben wieder ein überragendes Spiel abgeliefert“, lobte Tarik-Coach Jorge Huberman.

SG Westend – FC Tempo 3:1 (2:0). – Die Gastgeber kombinierten sehenswert, Tempo war mit Weitschüssen und bei Standardsituationen gefährlich. Sadat Izberovic erzielte die Westend-Führung (20.), Kapitän Mirsen Mustajbegovic erhöhte per Freistoß vom Strafraumeck (45.). In der 62. Minute prallte SG-Keeper Hamza Ikic mit einem gegnerischen Stürmer zusammen und musste vom Feld – Spielertrainer Jamal El Baouti ging ins Tor. Zudem gab es Elfmeter für die Gäste: Vladan Nikolic traf zum 1:2. Als Tempo in der Schlussphase alles nach vorne warf, konterte Westend über Emir Rovcahin, der Alen Tahirovic mustergültig bediente (90.+1). „Wir haben die Zweikämpfe besser angenommen, das hat das Spiel entschieden“, so SG-Pressesprecher Thomas Horn.

TuS Makkabi – Germania Enkheim 5:0 (3:0). – Etienne Schubert (4.), Ibrahim Abbouz (10.) und Simon Lindlar (16.) legten vor. Erst nach dem 4:0 durch Abbouz (54.) hatte Enkheim die Chance zu verkürzen. Doch Kapitän Johannes Schmidt schoss einen Foulelfmeter an den Pfosten (70.). Lindlar setzte den Schlusspunkt (89.). TuS-Trainer Max Eilingsfeld meinte: „Wir haben einen super Tag erwischt.“

