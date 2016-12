Basketball: Makkabis Korbjäger geben den letzten Platz ab

Im letzten Spiel des Jahres haben die Basketballer des TuS Makkabi noch den letzten Tabellenplatz in der 2. Regionalliga Südwest/Nord an den VfL Bad Kreuznach abgegeben.

Nach dem in dieser Höhe allemal überraschenden 94:77 (53:44) gegen den Tabellenfünften SG Lützel-Post Koblenz II und damit mit zwei Siegen in Folge gehen die Frankfurter nun also doch noch mit der Hoffnung auf den Klassenerhalt ins neue Jahr. Allerdings müssen die Makkabäer wahrscheinlich noch zwei Plätze gut machen, um sich tatsächlich zu retten. Weiter geht es für die Makkabi-Korbjäger nun am 15. Januar mit dem Gastspiel beim Tabellenführer Kronberg.

Bruno Hoffmann (21 Punkte/2 Dreier), Dubravko Prusina (17/2), Christian Wilmes (16/2), Jonas Issa (13), Paul Stockhausen (10/1), Mark Appiah (9), Daniel Gutmann (6) und Daniel Tschaskawka (2) trafen für Makkabi.

2. Regionalliga SW/N, Herren

VfL Bad Kreuznach - BBC Horchheim 65:68

TuS Makkabi Frankfurt - Lützel-Post Koblenz II 94:77

Gladiators Trier II - ACT Kassel 56:59

Völklingen-Warndt - VfL Bensheim ausgefallen

TV Langen II - VfB Gießen 78:74

SKG Roßdorf - SC Bergstraße 85:86

1. MTV Kronberg 12 10 2 1043:829 20

2. SC Bergstraße 13 10 3 987:963 20

3. BBC Horchheim 13 8 5 991:963 16

4. Völklingen-Warndt 12 7 5 901:859 14

5. Lützel-Post Koblenz II 12 7 5 1024:976 14

6. TV Langen II 13 7 6 966:965 14

7. VfB Gießen 13 7 6 1108:994 14

8. VfL Bensheim 12 6 6 885:944 12

9. Gladiators Trier II 13 6 7 885:897 12

10. SKG Roßdorf 13 5 8 937:908 10

11. ACT Kassel 13 4 9 918:1001 8

12. TuS Makkabi Frankfurt 13 3 10 915:1075 6

13. VfL Bad Kreuznach 12 2 10 793:979 4

