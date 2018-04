Handball: Minimalchance gewahrt

In der Bezirksliga A Wiesbaden/Frankfurt unterlagen die Handballer der TSG Nordwest dem TV Erbenheim 28:32 und stehen somit drei Spieltage vor Saisonende als erster Absteiger fest. Die HSG Sindlingen/Zeilsheim verpasste durch ein 25:25 gegen die MSG Niederhofheim/Sulzbach II den vorzeitigen Klassenerhalt, hat jedoch mit sechs Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz die allerbesten Chancen.

Im Frankfurter Duell setzte sich die HSG Seckbach/Eintracht gegen die SG Nied knapp durch und wahrte ihre derzeitige Minimalchance auf den zweiten Tabellenplatz und damit den Aufstieg.

HSG Seckbach/Eintracht – SG Nied 30:28 (16:15). – Die HSG begann unkonzentriert und lag schnell mit 2:5 hinten. Erst in den Schlussminuten der ersten Hälfte gelang es den Gastgebern, die Führung zu übernehmen. Nied, das den Klassenerhalt noch nicht sicher hat, hielt dagegen und egalisierte in den Schlussminuten nach einem 24:28-Rückstand. Durch zwei späte Treffer der HSG-Außen Sören Könze und Kevin Baldes stand das Team von Trainer Roland Gehron am Ende jedoch mit leeren Händen da. „Kämpferisch konnten wir im zweiten Abschnitt überzeugen. Neben Rafael Werner und Julian Schinzel überzeugten ein wurfsicherer Robin Austermann und ein treffsicherer Patrick Lindemann vom Siebenmeterpunkt“, erklärte HSG-Trainer Klemens Naß. Martin Stange, der über 20 Jahre das Trikot des TV Seckbach und der HSG trug, absolvierte sein letztes Heimspiel. Für Seckbach/Eintracht trafen: Lindemann (8/6), Austermann (6), Werner (5), Baldes, Schinzel (je 4), Könze (2) und Seifert. Für Nied trafen: Trubljanin (11/7), Scheele, Brode (je 5), Strubelt (3), Sturm (2), Portscher und Bambach.

HSG Sindlingen/Zeilsheim – MSG Niederhofheim/Sulzbach II 25:25 (14:11). – Nach ausgeglichenem Beginn (5:5) setzten sich die Gäste mit zwei Treffern auf 7:5 ab. Erst jetzt bekamen die Hausherren das Spiel besser in den Griff und gingen mit einer Drei-Tore-Führung in die Pause. Danach schmolz der Vorsprung, ehe die HSG beim 19:20 wieder im Rückstand lag. Immer wieder fanden die Gäste nun Lücken in der HSG-Abwehr und lagen in der 55. Minute bereits mit drei Treffern vorne (25:22). Während die MSG nun aber gleich zwei Mal aus sieben Metern scheiterte, sorgten Bocklet, Litsas und Löllmann für den verdienten Ausgleich. „Wichtig war für uns zu punkten und das ist uns gelungen. Dass dafür hauptsächlich unsere Torleute Marc Schneider und Leon Kick verantwortlich waren, ist uns auch klar“, meinte HSG-Trainer Tommi Reschke. Für Sindlingen/Zeilsheim trafen: Bocklet (12/6), Gemander, Neder (je 3), Berti (2), Litsas, Fribolin, Löllmann, Mira und Narmanli.

TSG Nordwest – TV Erbenheim 28:32 (13:14). – Obwohl das Team von Trainer Volker Seeharsch oftmals in Rückstand geriet, hielt die TSG die Partie über lange Zeit offen. Zu keinem Zeitpunkt konnten sich die Gäste absetzen. Der Knackpunkt war beim 25:25 (53.) eine Zeitstrafe für Markus Noll – die einzige für die TSG überhaupt. Die Gäste legten mit vier Toren in Folge spät den Grundstein zum Sieg. Auch eine Auszeit konnte an der Niederlage des Schlusslichts nichts mehr ändern. Für Nordwest trafen: Töpfer (7), Euler, Stüdemann (je 5/1), Kallis (4), Naumann (3), Müller und Wiench (je 2).

