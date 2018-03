Fußball: Mustafic wird eine Lösung finden

Nach dem Patzer von Türk Gücü Friedberg am vergangenen Wochenende ließ am Mittwoch auch der FV Bad Vilbel Federn. Das Titelrennen in der Verbandsliga Süd bleibt also spannend.

Richtig eng ist es mittlerweile für den SV FC Sandzak, der sich von Trainer Aleksandar Pajic getrennt hatte und doch 0:6 gegen Türk Gücü Friedberg velor – oder gerade deswegen? Ein Sieg gegen Germania Ober-Roden am Sonntag (alle Spiele um 15 Uhr) würde dem auf den drittletzten Rang der Verbandsliga Süd abgestürzten Neuling jedenfalls gut tun.

Dem FV Bad Vilbel reichte das 1:1 gegen die TS Ober-Roden immerhin, um an die Tabellenspitze zurückzukehren. Dazu hat das Team von Trainer Amirt Mustafic zwei Spiele weniger ausgetragen als Konkurrent Friedberg. Noch steuern die Wetterauer also auf Hessenliga-Kurs. Den kommenden Gegner traf der Trainer vor Jahren eben in der Hessenliga – Duelle mit Viktoria Urberach erlebte er vor allem im Trikot des KSV Klein-Karben: „Meine Erinnerung ist, dass das immer heiße Spiele waren in Urberach. Und ich erwarte das auch diesmal genauso. Das ist traditionell eine laufwillige und kampfstarke Mannschaft, die nicht umsonst das Hinspiel bei uns gewonnen hat.“ Kapitän Nuh Uslu wird wegen beruflicher Verpflichtungen so gut wie sicher ausfallen und auch Routinier Jonas Grüter ist nicht in Topform: „Er hat berufsbedingt kaum trainiert“, verrät Mustafic. Und auch wenn man da von zwei Führungsspielern sprechen kann, will Mustafic nicht jammern: „Wir werden eine Lösung finden.“

Beim SV FC Sandzak will man nach einem spielfreien Wochenende an bessere Zeiten anküpfen. Das wird gegen den Tabellensechsten Germania Ober-Roden aber vermutlich nicht leicht, der am Sonntag in Bonames zu Gast ist.

Türk Gücü Friedberg musste sich vom 1:2 gegen Usingen erst einmal erholen. Jetzt geht es zu Vatanspor Bad Homburg. Und dort hat man noch einiges mehr zu verdauen, seit am Mittwoch der nachträgliche Verlust zweier Spiele bestätigt wurde – Angreifer Emin Yalin hatte bei den Siegen gegen Nidda und Usingen ohne Spielberechtigung mitgewirkt.

