Nach Sabics Elfmetertor hat es der Klassenprimus leicht

FV Bad Vilbel – FC Bensheim 4:0 (1:0). – Der Tabellenführer hatte es zunächst nicht leicht gegen die diszipliniert verteidigenden Gäste, die teilweise mit sechs Mann auf der hintersten Linie dicht machten. Das 1:0 erzielte Benjamin Sabic per Foulelfmeter erst zwei Minute vor der Pause. Florian Budimir hatte Thorben Knauer zu Fall gebracht.

Im zweiten Abschnitt musste Bensheim also mehr riskieren und wurde prompt eins ums andere Mal ausgekontert. Es dauerte aber bis zur 70. Minute, ehe Lukas Knell nach einem schnellen Angriff über Bauscher und Zoran Djordjevic zum 2:0 eindrückte. Auch das 3:0 ging auf Knells Konto – diesmal traf er nach einem Konter über Bauscher und Djorjevic (73.). Diese beiden waren es auch, die das 4:0 in der 90. Minute in einer Co-Produktion besorgten: Djordjevic flankte, Bauscher traf per Kopf. Bei Chancen für Filip Osman (Latte), Bauscher (auf der Linie geklärt) und Nuh Uslu (knapp vorbei) hätte der Spitzenreiter noch weitere Tore erzielen können.

( rst)