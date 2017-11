Rugby: Nehmerqualitäten gezeigt

Rugby-Bundesligist SC 80 Frankfurt ist nur ganz knapp an einer Riesenüberraschung vorbeigeschlittert.

Nach aufopferungsvollem Kampf unterlag der klare Außenseiter dem Deutschen Meister Heidelberger RK mit 29:36 (10:21). Das Ergebnis brachte den Schwarz-Roten nicht nur Anerkennung und dürfte für Auftrieb sorgen in Hinblick auf die nächste Begegnung am Samstag (14 Uhr) gegen den Aufsteiger Neckarsulmer SU. Die relativ knappe Niederlage brachte dem SC 80 immerhin auch zwei Bonuspunkte.

Nach ihrem vierten Versuch kurz vor Spielende verkürzten die Frankfurter auf 29:33, mit einem weiteren wäre man glückselig gewesen an der Feldgerichtstraße. Doch es ergab sich keine Möglichkeit mehr zu punkten, hingegen machten die Heidelberger mit einem Strafkick alles klar. „Der harte Kampf“, wie SC-80-Teambetreuer Todd Kearns befand, sei am Ende leider nicht belohnt worden.

Letztlich ließen die Gastgeber den Rückstand zu sehr anwachsen. Besonders bitter: Spielertrainer Luke Mahoney, der sein Debüt gab, handelte sich eine Zehnminutenstrafe ein, kurz darauf zog der HRK von 14:10 auf 21:10 davon. Als die Kurpfälzer einen weiteren erhöhten Versuch legten, schien die Partie entschieden. Doch die „80er“ zeigten Nehmerqualitäten und brachten mit vielen Kicks die Heidelberger in Bedrängnis, auch weil diese selbst in mancher Situation den Überblick verloren. In seiner stärksten Phase kam der Außenseiter von 15:33 auf 29:33 heran – nur das Happy End fehlte halt.

SC 80: McFayden, Mahoney, Becker (5) – Rayan, Listmann – Haase, Grimm, Du Plessis – Ketels – Deichmann – Lange, Cameron-Dow (14), Mazare (5), Vucicevic – Ewald (Siitia, Zillies, Cojucaru, Niederberger, Schröter, Sztyndera 5, Trebbin).

(fri)