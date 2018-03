Fußball: Neu-Isenburg ist kein Favorit

Fast wäre am vergangenen Wochehenende so richtig Bewegung reingekommen ins Titelrennen der Hessenliga. Tabellenführer Hessen Dreieich wankte beim Spiel gegen Neu-Isenburg berträchtlich, fiel aber doch nicht.

Im Abstiegskampf der Fußball-Hessenliga ist wieder Musik drin. Zuletzt gab neben dem FC Ederbergland nämlich auch Rot-Weiss Frankfurt ein Lebenzeichen von sich – das 4:2 gegen Lohfelden brachte die „Roten“ in eine deutlich bessere Ausgangsposition. Nun wollen sie beim VfB Ginsheim nachlegen. Und auch die Spvgg. Neu-Isenburg steht im einzigen Sonntagssspiel gegen Schlusslicht Steinbach unter Zugzwang.

Im zweiten Pflichtspiel des Jahres gastiert Spitzenreiter Hessen Dreieich heute (15 Uhr) beim zuletzt in Frankfurt enttäuschenden FSC Lohfelden. Der hatte sich den Start in das neue Spieljahr so sicher nicht vorgestellt: Gegen Neu-Isenburg setzte es mit dem 0:1 ebenso eine Niederlage, wie bei Rot-Weiss Frankfurt. Die Nordhessen verpassten also gleich zweimal die Gelegenheit, sich weiter von den Abstiegsplätzen abzusetzen. „Bei Lohfelden läuft es bisher nicht, aber unser erstes Spiel war auch nicht berauschend, auch wenn wir gewonnen haben“, weiß Dreieichs Trainer Rudi Bommer, der seinem Team nach dem 2:1 am vergangenen Freitag die schlechteste Leistung in seinen zweieinhalb Jahren in Dreieich bescheinigte. „Aber es ist gut, dass wir jetzt wieder im Rhythmus sind. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch so“, sagt Bommer. Der angekündigte Wintereinbruch von Freitag auf Samstag droht den Dreieichern allerdings einen Strich durch die Rechnung machen.

Personell steht Bommer der gleiche Kader wie zuletzt zur Verfügung. Einzig Khaibar Amani, der gegen Neu-Isenburg ohnehin nicht im Kader stand, fällt derzeit aufgrund einer Grippe aus. „Tino Lagator und Yves Böttler haben derzeit im Angriff die Nase vorne. Zudem steht Khaibar in der kommenden Woche gegen Steinbach aufgrund einer Länderspielreise nicht zur Verfügung“, erklärt Bommer. Am Dienstag, den 27. März, trifft Afghanistan in der Qualifikation zur Asienmeisterschaft auf Kambodscha. Da sich die Afghanen nicht mehr qualifizieren können, hofft Bommer, dass nicht alle drei Nationalspieler (neben Amani nach Zubayr Amiri und Abassin Alikhil) abberufen werden.

Probleme mit Nationalspielern auf Länderspielreise hat Rot-Weiss Frankfurt nicht. Und was es sonst zu regeln gibt am Brentanobad, etwa die Suche nach einem neuen Sportlichen Leiter und die Abarbeitung von Verbindlichkeiten, damit will sich Trainer Hicham Tahrioui zumindest öffentlich nicht beschäftigen. Für ihn zählt vielmehr die sportliche Vorbereitung auf die heutige Partie beim VfB Ginsheim (15 Uhr, IGS Ginsheim-Gustavsburg). „Wir konzentrieren uns seit dem Training am Montag nur auf Ginsheim“, sagt der Coach, dem einige angeschlagene Spieler auszufallen drohen, darunter Velobor Velemir und Zeki Ech Chad.

Die Spvgg. Neu-Isenburg kehrte zuletzt also trotz eines mutigen Auftritts mit leeren Händen aus Dreieich zurück – die 1:0-Pausenführung beim Tabellenführer reichte nicht, am Ende hieß es 1:2. „Für uns ist sowieso das Spiel gegen Steinbach wichtiger – dieser Gegner ist unsere Kragenweite und da geht es für uns um wichtige Punkte“, sagte Trainer Peter Hoffmann, der den angeschlagenen Marco Betz in Dreieich gar nicht einsetzte, um ihn für Sonntag zu schonen. „Wir waren auf dem Weg zu einer Überraschung, haben dann aber ein paar Dinge falsch gemacht und hatten auch nicht das nötige Quäntchen Glück“, blickt Hoffmann noch einmal auf Dreieich zurück – und wendet sich dann schnell der Zukunft zu: „Die Vergangenheit ist abgehakt, wir müssen zusehen, dass wir mit der richtigen Einstellung in das Spiele gegen Steinbach gehen. Denn auch das ist eine Mannschaft mit einer gewissen Qualität und wir haben in keinem Spiel in dieser Liga das Recht, uns als Favorit zu betrachten.“ Zumal Stürmer Marco Gebhardt mit einem Muskelfaserriss erneut für vier Wochen fehlen wird. Immerhin kehrt Angreifer Aljoscha Atzberger nach langer Verletzungspause in den Kader zurück.

(rst)