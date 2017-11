Fußball: Neuer Anlauf in Baunatal

Endlich darf auch Rot-Weiss Frankfurt wieder mitspielen – nach der Zwangspause wegen des witterungsbedingten Ausfalls der Partie in Steinbach geht es für das Team von Mario Basler diesmal in den Norden Hessens.

Viel Spaß hatte man am Fußball zuletzt nicht beim Hessenligisten Rot-Weiss Frankfurt. Auch unter dem mit großem Tam-Tam vorgestellten Ex-Profi Mario Basler kam es bisher zu keinem großen sportlichen Aufschwung. Drei Niederlagen und ein Sieg stehen für den prominenten Coach zu Buche, auch wenn es wie schon unter Baslers Vorgänger Daniyel Cimen meist sehr knapp zuging. In Baunatal wollen die „Roten“ nun einen neuen Anlauf nehmen. Anstoß ist am Samstag um 14.30 Uhr. Zeitgleich empfängt Hessen Dreieich Borussia Fulda.

Probleme gibt es bei Rot-Weiss Frankfurt nicht nur auf dem Platz. Aktuell befindet sich der Verein in Gesprächen mit der Stadt über den Abbau von Schulden im Zusammenhang mit der Sportplatznutzung (wir berichteten).

Verlassen hat Elvir Smajlovic den Verein. Der Torwarttrainer, der in der laufenden Runde fünf Spiele zwischen den Pfosten gestanden hatte, wechselte zum Gruppenligisten SG Hoechst, wo er nun als Co-Trainer fungiert. „Ich habe bis zuletzt versucht ihn zu halten, wir haben dann aber seinem Wunsch entsprochen und danken ihm für seine gute Arbeit“, sagt der Sportliche Leiter Yüksel Ekiz.

Dass die Partie beim Tabellennachbarn SV Steinbach letztes Wochenende abgesagt werden musste, kam Rot-Weiss ganz und gar nicht gelegen, wie Ekiz betont: „Wir hätten gerne gespielt und unsere Bilanz verbessert. Aber wir müssen es nehmen, wie es ist. Mario Basler hat die Zeit genutzt, um der Mannschaft im Training seine Ideen noch näher zu bringen. Da wurde hart gearbeitet und es war ganz schön Feuer drin“, berichtet er vom Training. Verzichten müssen die „Roten“ am Samstag unter Umständen auf den kranken Innenverteidiger Anil Mus. Alle anderen Spieler stehen Stand heute zur Verfügung.

Der Tabellenzweite Hessen Dreieich musste am Mittwoch im Hessenpokal die Segel streichen, unterlag dem Verbandsligisten FC Eddersheim mit 3:4. Und auch der Gegner vom Samstag, Borussia Fulda, konnte bisher nicht alle Erwartungen erfüllen. Statt Aufstiegsrennen heißt es für die Osthessen eher Abstiegskampf. Und was mindestens genauso schwer wiegt: Ausgerechnet Stadtrivale TSV Lehnerz führt die Tabelle an – der Gegner von Hessen Dreieich am kommenden Wochenende. Fuldas Trainer Thomas Brendel kostete der enttäuschende Saisonverlauf bereits den Job und unter seinem Nachfolger Henry Lesser lief es auch noch nicht berauschend: Eine Niederlage und zwei Unentschieden gab es, ehe am vergangenen Wochenende ein 3:0 beim FC Ederbergland gelang. „Fulda hat eine gute Mannschaft, aber auch Druck“, weiß Bommer. Was er nicht weiß ist, in welchem Zustand die afghanischen Nationalspieler Abassin Alikhil, Zubayr Amiri und Khaibar Amani am heutigen Freitag von ihrer Länderspielreise zurückkehren.

Die Spvgg. Neu-Isenburg wartet seit zehn Spielen auf einen Sieg und empfängt nun am Sonntag (15 Uhr) ausgerechnet Tabellenführer Lehnerz. „Da haben wir nichts zu verlieren, aber natürlich eine Strategie. Klar ist, dass da schon alles passen muss bei uns, denn Lehnerz ist so eine Mannschaft, die aus dem Nichts Tore machen kann und Fehler des Gegners konsequent bestraft“, sagt Trainer Peter Hoffmann, der die vage Hoffnung hat, mit Johannes Günther wieder einen seiner vielen verletzten Offensivspieler einsetzen zu können. Druck, sagt der Coach, gibt es weder für ihn noch für die Mannschaft: „Wir wollen natürlich Punkte holen, aber wir müssen nicht.“ Klar sei aber, dass man in der Winterpause „zwei oder drei Spieler holen“ müsse.

