Handball: Nied und Nordwest überzeugen

Beim Auftakt der neuen Punktrunde in der Handball-Bezirksliga A Wiesbaden/Frankfurt fuhren von den Frankfurter Vertretern die TSG Nordwest und die SG Nied gleich den ersten Sieg ein. Für die HSG Sindlingen/Zeilsheim reichte es immerhin noch zu einem Auswärtspunkt. Einen Fehlstart mit einer unnötigen Niederlage beim TV Erbenheim legte Bezirks-Oberliga-Absteiger HSG Seckbach/Eintracht hin.

TV Erbenheim – HSG Seckbach/Eintracht 24:20 (13:10). – Die zahlreichen Pfosten- und Lattentreffer konnte HSG-Trainer Klemens Naß am Ende nicht mehr zusammenzählen. Dennoch ließ er das Pech allein nicht als Entschuldigung für die Niederlage gegen die ersatzgeschwächten Wiesbadener gelten. „Es fehlte allzu häufig der Wille und die Fähigkeit ein geordnetes technisch-taktisches Spiel aufzuziehen und somit gute Chancen zu kreieren. Vieles blieb Stückwerk mit nicht nachvollziehbaren Einzelaktionen“, erklärte Naß. Während die HSG in bester Besetzung anreiste, nur Neuzugang Max Walter fehlte, musste Wiesbaden mit einer Rumpftruppe auskommen. Beim 19:18 drohte den Erbenheimern dann auch die Luft auszugehen, doch auch in dieser Phase fanden die Gäste keine Mittel gegen die aufopferungsvoll kämpfenden Gastgeber. „Lediglich Rafael Werner und Kreisläufer Schinzel genügten den Anforderungen eines A-Klassen-Teams“, fand Naß klare Worte. Für Seckbach/Eintracht trafen: Werner (7), Schinzel, Baldes (je 3), Merz (2), Austermann und Lindemann (je 1/1), Sommer, Zejda und Leicht.

MSG Niederhofheim/Sulzbach II – SG Nied 17:21 (10:8). – Ohne die Aktivposten Frank Portscher und Sven Sturm büßten die Gäste aufgrund ihrer mangelhaften Chancenverwertung ihre 6:3-Führung ein. Bis zur 42. Minute lief Nied einem Rückstand hinterher, ehe Gästespielmacher Matthias Becker nach dem erstmaligen Ausgleich sein Team in Führung brachte. Beim 19:16 für die SG Nied war die Partie dann entschieden. „Wir haben uns als Mannschaft präsentiert und in der entscheidenden Phase dagegengehalten. Es lief besonders im Angriff noch nicht alles rund und wir haben uns den Luxus erlaubt, fünf Siebenmeter zu verwerfen. Die Jungs haben aber gefightet und besonders im Defensivbereich eine ordentliche Leistung abgeliefert“, zog der neue Nieder Trainer Roland Gehron positive Bilanz nach seinem Pflichtspieldebüt. Sein besonderes Lob ging an Torhüter Martin Rumetsch. Für Nied trafen: Becker (7/5), Strubelt, F. Kister (5), Trubljanin (2), Bambach und S. Kister.

TSG Nordwest – HSG BIK Wiesbaden 30:22 (14:7). – 25 Jahre lang hütete der neue TSG-Trainer Volker Seeharsch das Tor der TuS Kriftel, war neun Jahre lang Abteilungsleiter und danach Torwarttrainer bei der TSG Münster, der HSG Hochheim/Wicker, der HSG Niederhofheim/Sulzbach und der MSG Schwarzbach. Letztere übernahm Seeharsch in der vergangenen Rückrunde als Cheftrainer, ehe er im Sommer als verantwortlicher Coach in die Frankfurter Nordweststadt wechselte. Sein erstes Pflichtspiel für die TSG wurde für den 52-Jährigen, der darüber hinaus noch als Schiedsrichter aktiv ist, ein Debüt nach Maß. In der einseitigen Partie legte sein Team bereits im ersten Durchgang den Grundstein für einen ungefährdeten Heimsieg. Ausschlaggebend war eine starke Defensive und ein glänzend aufgelegter René Apitz im Tor der Gastgeber. Für Nordwest trafen: Euler (8/5), Kallis, Stüdemann (je 5), Toepfer, Hennemeier, Jäger (je 3), Burwitz (2) und R. Apitz.

HSG MainHandball – HSG Sindlingen/Zeilsheim 28:28 (15:16). – In dem äußerst spannenden Spiel legten die Gäste zwar mit einem 4:1 den besseren Start hin, kassierten jedoch umgehend den Ausgleich zum 5:5. Bis zur Halbzeit konnte sich dann keine Mannschaft mehr absetzen, ehe die Gastgeber nach der Pause gleich mal einen 5:0-Lauf hinlegten. „Wir haben es versäumt, den Rückraum der Flörsheimer in den Griff zu bekommen. Ebenso kamen im Angriff überhastete Würfe dazu“, berichtete Gäste-Spieler Daniel Fribolin. Beim 25:21 (50.) schien das Spiel zugunsten der Gastgeber entschieden zu sein, doch die Frankfurter kämpften sich noch einmal zurück. Dass es am Ende immerhin noch für einen Punkt reichte, lag auch an Ralf Riemenschneider, der in den Schlusssekunden einen direkten Freiwurf spektakulär blockte. Für Sindlingen/Zeilsheim trafen: Bocklet (8/6), Neder (5/2), Löllmann (4), Riemenschneider (3), Eickhoff, Hermann, Sittig und Fribolin (je 2).

