Frauenhandball: Noch ein Achtungserfolg

Der Meister der Frauenhandball-Landesliga Mitte steht mit der HSG VfR/Eintracht Wiesbaden fest. Der HSG Goldstein/Schwanheim gelang es am vorletzten Spieltag nicht, das Team aus der Landeshauptstadt noch ins Stolpern zu bringen. Verfolger FSG Ober-Eschbach/Vortaunus wäre mit dem Erfolg gegen Lumdatal in Tuchfühlung geblieben, hätte es nicht den Abzug von zwei Punkten wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls gegeben.

Einen Achtungserfolg feierte Absteiger FSG Bergen-Enkheim/Bad Vilbel in ihrem letzten Heimspiel mit dem Unentschieden gegen den TV Idstein.

HSG VfR/Eintracht Wiesbaden – HSG Goldstein/Schwanheim 28:24 (13:8). – Vor 250 Zuschauern verlangten die Gäste dem Meister einiges ab. Wobei sie im ersten Abschnitt im Angriff gegen die gut stehende gegnerische Defensive mit zu viel Respekt agierten. Nach der Pause lief das Offensivspiel der Frankfurterinnen besser an. In der 40. Minute konnten sie den Rückstand bis auf zwei Tore verkürzen (15:17). Allerdings agierte Wiesbaden mit seinen erfahrenen Spielerinnen insgesamt abgebrühter und zog anschließend innerhalb weniger Minuten entscheidend auf 21:15 weg. Für Goldstein/Schwanheim trafen: Sauer (9/8), Portakal (4/1), Bulic (3), Vilasasnte Saez, Beuth, Wittchen, (je 2), N. Sitzius und J. Sitzius.

FSG Bergen-Enkheim/Bad Vilbel – TV Idstein 20:20 (12:11). – Die Gastgeber agierten zunächst ideenlos im Angriff und passiv in der Abwehr (3:8). Erst mit der Einwechselung von Nicole Peter wurde die Abwehr stabilisiert. Die gegnerische Torjägerin Martina Ruchti konnte sich von nun an nur noch selten in Szene setzen. Die Gastgeber kamen daraufhin schnell zum 8:8-Ausgleich (20.) und gingen in der 37 Minute mit 16:12 in Führung. Danach brachte sie eine doppelte Unterzahl wieder aus dem Tritt. Idstein egalisierte zum 18:18 (52.). Von da an blieb das Spiel bis zum Ende mit wechselnden Führungen völlig ausgeglichen. Für die FSG trafen: Nass, Rother (je 6), Krämer (3/1), S. Beckmann (2), Voßberg, Geyer und Peter.

(vk)