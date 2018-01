Ohne Ivan Sestak und Hao Wang bleibt den „Preußen“ nur das Ziel, sich gut aus der Affäre zu ziehen

Die Chancen stehen nicht gerade günstig für Viktoria Preußen, sich für die überraschend klare 4:9-Hinrundenniederlage zu revanchieren. Zum Rückrundenstart in der Hessenliga Süd-West heute Abend (19 Uhr) gegen den TV Dreieichenhain sind die Eckenheimer (10:8 Punkte) klarer Außenseiter, denn Topakteur Ivan Sestak reist aus Kroatien nicht an und Hao Wang muss aus beruflichen Gründen passen. Als Ersatz ist Routinier Wolfram Mansky eingeplant. „Das Ziel ist, sich gut aus der Affäre zu ziehen“, betont Kapitän Ole Schäfer.

Dreieichenhain tritt ohnehin mit viel Selbstvertrauen in Frankfurt an. Nach sechs Siegen in Serie ist der ambitionierte TVD (13:5) wieder im Aufstiegsrennen. „Die Jungs haben in der Winterpause ordentlich gearbeitet. Zwischen den Jahren wurde sogar zweimal täglich trainiert. Da kann jeder mit genug Selbstvertrauen an die Sache rangehen“, sagt Trainer Felix Pfannemüller. Als neue Nummer zwei agiert Marvin Werner, der beruflich stark eingebundene Filipe Oliveira Neves fällt deshalb ins mittlere Paarkreuz zurück. Im hinteren Paarkreuz gab es einen Tausch, der 17-jährige Willi Fagioli fungiert nun auf Position fünf und Eike Schäfer auf sechs. Falls Oliveira Neves wie in der Hinrunde häufig passen muss, dann wird Fagioli in der Mitte mehr gefordert.

Wenig spannend dürfte die Partie des TTC Langen verlaufen. Der Tabellensechste (9:9) gastiert am Samstag beim TTC Dorchheim/Hangenmeilingen. Der Aufsteiger ist in der Liga überfordert, hat alle neun Hinrundenmatches verloren und wird wieder zurück in die Verbandsliga müssen. Der erste Vergleich endete 9:1 zugunsten des Favoriten. Andreas Stark spielt dank seiner überragenden Hinserie (12:0) nun im mittleren Paarkreuz, dafür muss Andreas Hirch ins hintere ziehen. Dort agiert er mit Kento Nogami, der aus der Zweiten Mannschaft aufrückte. Im Langener Bezirksoberliga-Team soll nun verstärkt Josef-Matthias Keller zum Einsatz kommen.

( fri)