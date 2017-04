DRV-Pokal: Pforzheim beendet die Pokalträume des SC 80

Der SC 80 Frankfurt hat die große Überraschung verpasst. Im Endspiel um den DRV-Pokal verlor der Rugby-Bundesligist beim Deutschen Meister TV Pforzheim deutlich mit 18:50 (13:26). „An diesem Tag war es nicht möglich, Pforzheim zu bezwingen“, konstatierte Frankfurts Trainer Karl Savimaki.

Mit ein paar Umstellungen im Team versuchte der Australier den klaren Favoriten zu überraschen. So agierte der angeschlagene Winston Cameron-Dow auf der Schlussposition und der etatmäßige Dritte-Reihe-Stürmer Etienne Du Plessis als Innendreiviertel. Doch die Dominanz der „Rhinos“ war einfach zu groß. „Pforzheim war die bessere Mannschaft“, sagte Savimaki. Vor allem der Sturm hatte deutliche Vorteile, auch in den Standardsituationen.

Vor 700 Zuschauern ging der souveräne Bundesliga-Spitzenreiter, der in diesem Spieljahr (noch) ungeschlagen ist, bereits in der sechsten Minute in Führung. Der TVP hatte weitgehend die Spielkontrolle, der SC 80 sorgte in erster Linie durch Kicks von Cameron-Dow für Gefahr und Punkte. Mit zunehmender Spieldauer schwanden bei den Frankfurtern auch Moral und Kraft, sich gegen die abzeichnende Niederlage zu stemmen. Nach dem erstmaligen Pokalsieg peilt das Team aus der Goldstadt nun die Verteidigung der Meisterschaft und somit das Double an.

Den ersten von zwei Play-off-Plätzen in der Süd/West-Staffel hat Pforzheim fast schon sicher. Um den zweiten kämpfen die beiden Heidelberger Clubs HRK und RGH, die jeweils 25 Punkte und damit zehn weniger als der TVP auf dem Konto haben, und der SC 80 mit 21. „Wir brauchen viele Bonuspunkte, um den Rückstand noch aufzuholen“, betonte Savimaki.

Schon zum Rückrundenauftakt am Samstag (15 Uhr) gegen den Tabellenletzten RC Luxembourg soll für das Punktekonto etwas getan werden. Dazu kann allerdings nicht mehr der israelische Nationalspieler Uri Gail beitragen, der die „80er“ verlassen hat.

SC 80: Robinson-Polkey, Ngubane, Howells (10. Tokyay/75. Dins) – Läpple (5), Rayan – Grimm, Cojocaru (46. Moroz/68. Sheehan), Haase (65. Baudler-Voigt) – Schröter (46. Lieb) – Deichmann – Hoffmann (5), Sztyndera, Du Plessis, Mazare (70. Ferry) – Cameron-Dow (8).

