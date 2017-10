Volleyball: „Piraten“ machen Beute

Schlecht gespielt und dafür bestraft: Die Volleyballer von Eintracht Frankfurt mussten in der Regionalliga Südwest die erste Niederlage hinnehmen. „Das war keine gute Leistung. Es war unser schlechtestes Spiel, seitdem ich hier bin“, kommentierte Trainer Andreas Petrocchi die 2:3 (12:25, 20:25, 25:21, 25:22, 11:15)-Niederlage beim TV Feldkirchen. Als positiven Aspekt nahm der Coach nur mit, dass sein Team die Heimreise aus Neuwied nicht mit einer 0:3-Klatsche antreten musste. „Denn danach sah es zunächst aus“, so Petrocchi, der zwei Sätze lang seine Spieler nicht wiedererkannt habe. „Schlechte Annahme, der Block zu spät, die Angriffe ohne Durchschlagskraft“, wunderte er sich über das Gebotene, an dem auch Auswechselungen nichts änderten.

Eintracht-Frauen bieten eine richtig gute Vorstellung „Das war unsere beste Vorstellung“, freute sich Alexander Köbler, Trainer der Volleyballerinnen von Eintracht Frankfurt, nach dem unerwartet deutlichen 3:0 (25:20, 25:23, 25:17)-Triumph bei Eintracht Wiesbaden. clearing

Doch im dritten Satz wurde es plötzlich anders. Nun packte der Block richtig zu, allen voran der eingewechselte Bastian Steppin. Die Annahme hatte sich stabilisiert, die Eintracht sah auf einmal wie der kommende Sieger aus – bis zum 8:7 im Tiebreak. Dann brachen die Gäste plötzlich ein und machten nur noch drei Punkte. „Die Liga ist derart ausgeglichen, dass man immer 100 Prozent geben muss, um zu gewinnen“, betont der Eintracht-Trainer.

Jetzt geht es am Samstag zur TG Rüsselsheim III (20 Uhr, Gustav-Heinemann-Schule). Beim Titelverteidiger braucht sich Petrocchi um die Motivation keine Sorgen zu machen. „Ich erwarte ein ähnlich enges Spiel wie bei unserem Sieg gegen Rodheim. Da werden wieder Kleinigkeiten entscheiden.“

Langen „ohne sechs“

Die von ihm erwähnten Wetterauer meldeten sich eindrucksvoll als Spitzenteam zurück. Zum ersten Mal mit einem Auswechselspieler angetreten, landete die SG Rodheim prompt auch den ersten Sieg. Und das mit dem 3:0 (25:23, 25:15, 25:18) gegen den bis dahin verlustpunktfreien Tabellenführer SSG Langen sehr eindrucksvoll. Erstmals konnten die „Piraten“ in einer besseren personellen Lage als der Gegner auf Beutezug gehen. SGR-Trainer Detlef Zschiesche musste lediglich auf Urlauber Robert Stodtmeister verzichten, hatte dafür aber erstmals wieder Mittelblocker Stefan Brömmeling und Außenangreifer Moritz Sachs dabei. Langens Trainer Markus Pfahlert hatte da mehr Probleme. Urlaubsbedingt fehlten Stefan Schibilsky, Felix Weber und Jan Grünfelder. Thomas Schäfer meldete sich aufgrund seines Umzuges ab und Torsten Werner sowie Norman Hoerstel fielen kurzfristig verletzungsbedingt aus. Damit wenigstens zwei Mittelblocker im Kader waren, half Michel Marschner aus der Zweiten Mannschaft aus.

Langen startete besser in die Partie (16:12) und setzte die Rodheimer mit starken Aufschlägen gehörig unter Druck. Doch weil die Gastgeber weniger Fehler machten, konnten sie beim 21:21 ausgleichen und durch gute Angriffe über die Mitte (Brömmeling, Levi Flott) den Satzgewinn sichern.

Der verlorene Satz war gleichzeitig der Bruch im Langener Spiel. Während bei den Gästen kaum noch etwas richtig funktionierte, konnte Rodheim aus einer sicheren Annahme um Sachs und Colin Grimm durch den variabel zuspielenden Andreas Zander seine Angreifer, allen voran Diagonalspieler Tim Wacker, nach Belieben in Szene setzen. Auch als der angeschlagene Levi Flott durch Alexander Schuld ersetzt wurde, änderte sich daran nichts. Während sich Zschiesche mit der gezeigten Leistung sehr zufrieden zeigte, wies sein Kapitän Tim Wacker auf die Schwächung des Gegners hin. „Man hat schon deutlich gemerkt, dass bei Langen einige Schlüsselspieler gefehlt haben. Besonders im Mittelblock waren sie dadurch nicht so stark wie sonst. Das soll unseren souveränen Auftritt aber nicht schmälern.“

SSG-Trainer Markus Pfahlert hat die Niederlage bereits abgehakt. Er denkt schon an das kommende Heimspiel gegen den TV Feldkirchen (Samstag: 19.30 Uhr). „Dass der Gegner nicht zu unterschätzen ist, bewies er mit dem Sieg über Eintracht Frankfurt. Wir sind im Sportzentrum Nord aber seit mehr als einem Jahr ungeschlagen. Diese Serie soll bestehen bleiben!“