Fußball-Hessenliga: Platz eins winkt

In Hadamar endet für Hessen Dreieich heute die englische Woche mit Hessenliga und Hessenpokal.

Nach dem Sieg im Achtelfinale des Hessenpokals am Dienstag beim Verbandslisten Weidenhausen (5:3 nach Verlängerung) blieb den Fußballern des SC Hessen Dreieich nur wenig Zeit zur Erholung. Am heutigen Freitag (19.30 Uhr) steht mit dem Gastspiel bei Rot-Weiß Hadamar das nächste Hessenliga-Punktspiel an.

„Wir hatten zu Beginn einige Probleme. Weidenhausen war sehr gut in den Zweikämpfen und spielte sehr hart, da haben wir uns ein wenig einschüchtern lassen“, blickt Dreieichs Trainer Rudi Bommer noch einmal auf die packenden 120 Minuten im Gladenbacher Stadtteil zurück. „Weidenhausen war vorne nicht ungefährlich, da hatten sie gute Jungs und wir waren ein wenig nachlässig. Aber wir sind dann besser ins Spiel gekommen, in der Verlängerung hätten wir auch höher gewinnen können. Wir sind verdient in die nächste Runde eingezogen“, findet Bommer.

Leidtragender der harten Spielweise der Mittelhessen war Dreieichs Danny Klein, der nach 78 Minuten angeschlagen ausgewechselt werden musste. Für ihn kam Tino Lagator, in den letzten Minuten agierte der SC Hessen mit zwei Spitzen im 4-4-2-System und glich zum 3:3 aus, ehe in den ersten neun Minuten der Verlängerung mit zwei Toren dann alles klargemacht wurde.

Bommer hatte seine Startformation gegenüber dem 3:2-Sieg vor einer Woche gegen Viktoria Griesheim auf sieben Positionen geändert. Die Stammspieler Daniel Henrich und Zubayr Amiri standen nicht einmal im Kader. „Abassin Alikhil, Leon Hammel und Khaibar Amani waren verletzt, sie brauchten die Spielpraxis“, erklärte Bommer seine Maßnahme. Die betraf auch Loris Weiss, der aufgrund einer Roten Karte drei Partien hatte pausieren müssen. „Für die Jungs war das sehr wichtig“, so Bommer.

Kilometerfresser

Mit der Partie in Hadamar sammeln die Dreieicher nun weiter fleißig Oktober-Kilometer. Jeweils 400 Kilometer (hin und zurück) nach Vellmar und Baunatal, 240 nach Weidenhausen, nun 200 nach Hadamar. „Das ist schon ein hartes Programm. Ich ziehe den Hut vor den Jungs, die die weiten Fahrten, Training und Beruf unter einen Hut bringen müssen“, sagt Bommer, „ich hoffe, dass uns die Kraft reicht.“ Dass die Partie beim Tabellenelften, der seine 16 Punkte bisher vor allem gegen die Topteams der Liga sammelte, frühzeitig auf den Kunstrasen verlegt wurde, stößt beim ehemaligen Nationalspieler auf Unverständnis. „Aber wir nehmen das an“, sagt Bommer. Bei nur zwei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Lehnerz könnte seine Mannschaft mit dem zehnten Sieg hintereinander zumindest für einige Stunden die Tabellenführung übernehmen.

(leo)