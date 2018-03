Tischtennis: Platz vier verpasst

Der Sprung auf den vierten Platz der Hessenliga Süd-West ist den Tischtennisspielern von Viktoria Preußen misslungen. Gegen den TTV Lorsch konnten die Eckenheimer eine 5:9-Niederlage nicht verhindern. Nun nimmt Lorsch Rang vier ein.

Besonders bitter verlief die Partie für Uwe Nölte. Beide Einzel gab der ehemalige Frankenthaler im Entscheidungssatz ab, somit hielt seine Negativserie in der Rückrunde an (0:9). „Es ist eine Kopfsache bei ihm. Spielerisch ist er besser als in der Hinrunde“, sagte Kapitän Ole Schäfer. Dadurch kam auch Jan Wilkenlohs Erfolg über Jan Müller nicht mehr in die Wertung und das Schlussdoppel nicht mehr zum Einsatz. Aber auch Sheng Wang kassierte zwei Niederlagen, urlaubsbedingte fehlende Spielpraxis machte sich bei ihm bemerkbar.

Am Samstag (18 Uhr) können die „Preußen“ nur überraschen, geht es doch um erst einmal besiegte Spitzenreiter SG Anspach.

Die Spiele: Dörner/Schäfer – Schmitt/Göttmann 11:8, 11:8, 4:11, 11:7, Hao Wang/Nölte – Nicklas/Goisser 11:8, 10:12, 16:18, 11:5, 6:11, Sheng Wang/Wilkenloh – Baumgart/Müller 11:13, 9:11, 6:11, Dörner – Goisser 3:11, 8:11, 10:12, Schäfer – Nicklas 6:11, 11:8, 8:11, 11:5, 11:7, Hao Wang – Baumgart 6:11, 11:4, 11:3, 11:6, Sheng Wang – Schmitt 9:11, 14:12, 5:11, 9:11, Nölte – Müller 11:6, 11:9, 8:11, 9:11, 9:11, Wilkenloh – Göttmann 6:11, 3:11, 7:11, Dörner – Nicklas 11:9, 4:11, 11:13, 6:11, Schäfer – Goisser 11:7, 13:11, 9:11, 11:9, Hao Wang – Schmitt 8:11, 11:8, 11:6, 9:11, 17:15, Sheng Wang – Baumgart 8:11, 6:11, 11:7, 11:4, 6:11, Nölte – Göttmann 11:8, 8:11, 12:14, 12:10, 10:12.

(fri)