United Volleys Rhein-Main: Play-offs: Volleys in Bestbesetzung zur Ausland-Premiere

Dass eine Mannschaft zum Bundesliga-Viertelfinale ins Ausland fahren muss, ist eine Premiere. Weil die Volleyball-Halle des TSV Herrsching den Play-off-Anforderungen nicht genügt und im Münchner Raum keine bezahlbare und regelkonforme Halle auffindbar war, weicht das Team vom Ammersee nach Innsbruck aus. Dort versuchen die im ersten Vergleich mit 3:0 siegreichen United Volleys Rhein-Main heute von 20 Uhr an die Halbfinal-Teilnahme um die deutsche Meisterschaft perfekt zu machen. Im Falle einer Niederlage müssten sie am Sonntag (16 Uhr) in der Ballsporthalle noch einmal ran.

United-Trainer Michael Warm, in Doppelfunktion auch Coach der österreichischen Nationalmannschaft, sollte sich wie der aus Wien stammende Libero Florian Ringseis theoretisch wie „daheim“ fühlen. „Weit gefehlt“, sagen beide. „Ich lebe weitgehend in Wien, da werde ich nicht gerade mit offenen Armen empfangen“, erklärt Warm. „Für die Tiroler ist der Wiener der Feind“, ergänzt Ringseis, der in der Uni-Sporthalle schon den einen oder anderen „Wiener Spezi“ erwartet. Auch dem Slowenen Jan Klobucar ist Innsbruck vertraut. „Ich habe mit Ljubljana dort schon viermal gespielt. Eine schöne Halle, gut zu spielen, für uns besser als in Herrsching.“ Die Bayern haben in Innsbruck vor der Saison ein Testspiel bestritten. „Sonst kennen wir die Halle auch nicht besser als der Gegner. Unser Heimvorteil ist futsch“, betont der Herrsching-Spieler Peter Ondrovic. Die Hessen treten in Bestbesetzung an.

