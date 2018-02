Regenfuß und Feyerabend lassen aufhorchen

Auch die A-Jugendlichen ermittelten in Sindelfingen ihre Süddeutschen Hallenmeister. Fast schon erwartungsgemäß gewann Daniel Regenfuß (LG Langen) die U18-Titel über 60 und 200 Meter in 6,92 und 21,56 Sekunden, letztere ist neue persönliche Bestzeit, und bestätigte damit seine guten Leistungen bei den Hessischen Jugend-Meisterschaften im Januar in Frankfurt, wo er ebenfalls beide Titel holte.

Über 60 Meter Hürden wurde Daniel Borchardt von der LG Eintracht Frankfurt Zweiter in 8,10 Sekunden. In der 4 x 200-Meter-Staffel war Borchardt mit seinen Teamkollegen Felix Lang, Darius Gußmann und Theofilos Sidiropoulos dann nicht zu bezwingen (1:34,92 Minuten). Gußmann wurde zudem noch im Hochsprung Dritter (1,91 Meter). Bronze gab es auch für Vereinskollege Luke Joschua Heckmann im Kugelstoßen (14,29 Meter). Sieger Janis Hammel vom TV Gelnhausen konnte er allerdings nicht das Wasser reichen: Hammel gewann mit starken 17,51 Meter.

Bei der weiblichen Jugend ließ Jenna Fee Feyerabend vom TV Groß-Gerau mit ihrem Titelgewinn im Hochsprung, sie übersprang 1,75 Meter, aufhorchen. Dazu holte sie Silber über 60 Meter Hürden in 8,59 Sekunden. Vereinskollegin Leia Holtwick wurde Zweite über 200 Meter (25,19 Sekunden).

Über 800 Meter führte kein Weg an Lara Tortell vom TV Rendel vorbei. Sie legte die Strecke in 2:17,46 Minuten zurück.

Die 4 x 200-Meter-Staffel der LG Friedberg-Fauerbach mit Fabienne Fliedner, Anne Schröder Wiebke Linek und Sayana Wilhelm war die Schnellste der 13 angetretenen Formationen. Mit 1:45,01 Minuten siegten die Friedbergerinnen deutlich vor der LG Eintracht (1:46,22/Charlize Boykin, Saskia Lindner, Emilia Zimny und Maren Eberhard).

Knapp an der Bronzemedaille vorbei sprang die Frankfurterin Lindner mit 5,53 Meter, da ihre weitengleiche Konkurrentin Janine Winterbauer (LG Region Karlsruhe) die besseren restlichen Versuche vorzuweisen hatte.

(wag)