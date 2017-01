Fußball-Regionalliga Südwest: Regionalliga: OFC am 18. Februar in Nöttingen

Mit vier Nachholspielen zwischen dem 10. und 15. Februar beginnt der zweite Saisonabschnitt der Fußball-Regionalliga Südwest. Am darauffolgenden Wochenende steht dann der komplette 25. Spieltag an, an dem sich Kickers Offenbach mit einem Sieg beim designierten Absteiger FC Nöttingen (18. Februar, 14 Uhr) aus der Abstiegszone lösen möchte. Ihr Premieren-Heimspiel im neuen Jahr haben die Offenbacher erst am 11. März (14 Uhr) gegen die Stuttgarter Kickers. Davor muss der OFC in Trier (5. März) antreten.

Sechs Spiele sind noch nicht festgelegt, da sie von der Polizei als sicherheitsrelevant eingestuft werden und noch die Terminierung der Ligen eins bis drei erfolgen muss. Das sind die Partien 1. FC Kaiserslautern U23 – Wormatia Worms (33. Spieltag), Kickers Offenbach – Hessen Kassel, FK Pirmasens – Waldhof Mannheim, Wormatia Worms – FC Homburg (alle 34. Spieltag), 1. FC Kaiserslautern U23 – 1. FC Saarbrücken (35. Spieltag) und VfB Stuttgart U23 – SSV Ulm (36. Spieltag).

Nachholspiele: Eintracht Trier – 1. FC Kaiserslautern U23 (10. Februar, 19 Uhr), Waldhof Mannheim – Stuttgarter Kickers (11. Februar, 14 Uhr), Teutonia Watzenborn-Steinberg – Hessen Kassel (12. Februar, 14 Uhr), FC Homburg – Eintracht Trier (15. Februar, 19 Uhr).

25. Spieltag: FC Nöttingen – Kickers Offenbach, Teutonia Watzenborn-Steinberg – VfB Stuttgart U23, 1. FC Saarbrücken – FC Astoria Walldorf, Waldhof Mannheim – TSV Steinbach, Stuttgarter Kickers – Hessen Kassel, SV Elversberg – FC Homburg, FK Pirmasens – Wormatia Worms (alle 18. Februar, 14 Uhr), Eintracht Trier – SSV Ulm, TSG Hoffenheim U23 – 1. FC Kaiserslautern U23 (beide 19. Februar, 14 Uhr).

