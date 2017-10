Verbandsliga Süd: Rot-Weiss II investiert ohne Erfolg

Türk Gücü Friedberg fiel mit dem 0:0 bei Germania Ober-Roden auf den dritten Platz zurück, für Rot-Weiss Frankfurt II wird der Weg zum Klassenerhalt in der Fußball-Verbandsliga Süd vermutlich kein leichter sein – nach dem 0:2 gegen den Hanauer SC bleibt das Team von Trainer Hicham Tahrioui bei 15 Punkten stehen. 15 Zähler hat mit dem SV FC Sandzak auch der zweite Aufsteiger aus Frankfurt auf dem Konto, der bei Viktoria Urberach ein wahrlich aufregendes Spiel erlebte (siehe Extrabericht).

Rot-Weiss Frankfurt II – Hanauer SC 0:2 (0:0). – „Es war ein Spiel auf Messers Schneide, aber Hanau hat seine anderthalb Chancen zu zwei Toren genutzt, während wir aus vielen Möglichkeiten nichts gemacht haben“, fasste Rot-Weiss-Trainer Hicham Tahrioui zusammen. Beim Stand von 0:0 schoss Georgios Nasios aus zwei Metern über das Tor der Gäste, außerdem trafen Filip Vlahov die Latte und Kapitän Patrick Gürser den Pfosten. Tahrioui wollte seinem Team trotzdem keinen Vorwurf machen – im Gegenteil: „Die Jungs wussten, dass es ein schwieriges Spiel wird und haben viel investiert. Ja sie haben sogar richtig gut und mit viel Herz gespielt. Ich bin mich sicher, dass auf diese Mannschaft noch viele grandiose Erfolge warten“, so der Coach weiter. Helfen könnte seiner Meinung nach, „wenn noch zwei erfahrene Spieler dazukommen würden“. Yuya Fujiura (71.) und der ehemalige Rot-Weiss-Spieler Sercan Demir (78.) trafen für die Gäste.

Germania Ober-Roden – Türk Gücü Friedberg 0:0. – Nass und dementsprechend tief und glitschig war der Platz an der Frankfurter Straße, so musste Fußball dort vor allem gearbeitet werden und nicht so sehr gespielt. Den vielversprechendsten Schuss im ersten Abschnitt gab Ober-Rodens Marco Como ab, dessen Freistoß Türk Gücü-Schlussmann Kamber Koc entschärfte (18.). Im Tor der Gastgeber war später dann Christoph Kahl gefordert, der den Distanzschuss von Florian Decise ähnlich gut parierte (58.). Gegen Ende hatte Jonatan Tesfaldet zwei Kopfballchancen und traf dabei einmal den Pfosten. Sebastian Weigands Kopfball konnte Kahl auch noch halten, so blieb es schließlich beim torlosen Remis. „Die Leistung hat gestimmt, wir haben auswärts unter schwierigen Bedingungen einen Punkt geholt. Ich sag’s mal so: Damit könne wir leben“, lautete das Fazit von Türk Gücüs Trainer Mustafa Fil.

(rst)