Rugby Bundesliga: SC 80 muss nach gutem Start seinen Personalproblemen Tribut zollen

20:0 geführt, 25:69 verloren – die Bundesliga-Partie des SC 80 gegen die RG Heidelberg war nichts für Frankfurter Rugby-Fans mit schwachen Nerven. „Die Taktik und die Erfahrung war ausschlaggebend“, konstatierte Teammanager Todd Kearns.

In den ersten 20 Minuten hatten sich die Frankfurter in diesem Verfolgerduell bestens aus der Affäre gezogen. Geschickt nutzten sie Fehler der Kurpfälzer aus und legten drei ihrer insgesamt vier Versuche. Doch allmählich kam die gefürchtete Dreiviertelreihe der RGH in Schwung. Binnen zwölf Minuten drehten die Gäste die Partie und lagen zur Pause schon mit 27:20 vorne. Erst beim Stand von 20:48 gelang es dem Team mit dem Achteck auf der Brust noch einmal zu punkten. Heidelberg war in der zweiten Halbzeit einfach auch physisch stärker als Frankfurt. Bei der RGH überragte Außendreiviertel Florian Wehrspann mit einem (Versuche-)Hattrick.

Wäre die Hintermannschaft nicht so dezimiert gewesen, dann hätte der SC 80 die Partie sicherlich wesentlich ausgeglichener gestaltet. Wobei in Mark Sztyndera nur ein Verletzter zu beklagen war (gebrochene Nase). Während Adrian Mazare (Flitterwochen) und Lucas Deichmann (Hochzeit) private Termine hatten, spielte Wynston Cameron-Dow – das lässt das Regelwerk zu – im Europapokal für den Deutschen Meister Heidelberger RK. Der Südafrikaner trug zum 23:19-Erfolg des HRK über den italienischen Meister Calvisano bei.

Wegen der angespannten Personallage kam Talent Simon Trebbin zum Einsatz. Und der Youngster machte mit einem Solo (Kick and Chase) samt Versuch auf sich aufmerksam. Weitere Bewährungsproben für ihn werden folgen, vielleicht schon am Samstag beim TSV Handschuhsheim.

SC 80: Ngubane, Becker, Siitia (5) – Rayan, Listmann – Grimm, Haase, Du Plessis (5) – Ketels (5) – Ewald (5) – Lange, Radashkovich, Vucicevic, Lieb – Trebbin (5) (McFayden, Dins, Howells, Niederberger, Schröter, Ferraris, Hoffmann).

(fri)