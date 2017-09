Fußball: SV Mosaik tritt zum zweiten Mal nicht an

Ohne einen einzigen Punkt am Tabellenende, die Lust bei der Reserve des SV Mosaik am Fußballspielen scheint nicht mehr so groß zu sein. Nun trat sie in der Gruppe 3 der Kreisliga B Frankfurt ein zweites Mal nicht an, was diesmal der Zweiten Mannschaft der TSG Frankfurter Berg drei Punkte bescherte. Beim dritten Nichtantreten ist bekanntlich Feierabend für den Rest der Runde.

Vielleicht war man beim SV Mosaik auch noch etwas frustriert nach dem Gastspiel beim VfR Bockenheim II unter der Woche. Dort wurde mit einem 2:1 immerhin der erste Saisonsieg gefeiert – und gleich wieder aberkannt, da zu viele Spieler aufgelaufen waren, die zuvor in der Ersten Mannschaft gespielt hatten.

Auch die SG Harheim II musste sich für drei Punkte nicht bemühen, hier war es der SV Sandhof, der kein Team auf die Beine brachte. An der Spitze gab es keine Veränderungen. Nieder-Eschbach II und Verfolger Ginnheim II siegten, Heddernheim II rückte auf Rang drei vor. Die ausgefallene Partie Kickers 16 II – SV Bonames II wurde auf Donnerstag, den 19. Oktober (20 Uhr) neu angesetzt. Am kommenden Donnerstag stehen sich Nieder-Eschbach II und Maroc II gegenüber (19 Uhr).

SG Praunheim II – TuS Nieder-Eschbach II 1:4 (0:1). – Philipp Peters (3) und Carlos Hübner per Foulelfmeter trafen für den Spitzenreiter, Aleksandar Ristic hatte auf 1:3 verkürzt.

FSV Bergen II – Germania Ginnheim II 1:2 (1:2). – Lucas Haas hatte für Bergen vorgelegt 15.), Lukasz Zablocki (44.) und Sahir Sanhaji (45.) wendeten das Blatt für den Tabellenzweiten.

FC Maroc II – SV Heddernheim II 0:6 (0:2). – Lial Yemane (2), Ilias Goussis, Jan Göbel, Bucad Lisbona und Daniel Tsighe schossen die Gäste auf Platz drei.

VfR Bockenheim II – DJK SW Griesheim II 3:0 (1:0). – Nach dem Führungstreffer von Dennis Albert (17.) fiel die Entscheidung erst nach der Gelb-Roten Karte für einen Gästeakteur (78.) dann durch Roman Galaida (84.) und Max Schewitz (86.).

