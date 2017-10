Kreisliga B: SV Niederursel setzt sich gegen die Spvgg. Kickers 16 durch

Die SG 28 blieb auch im dritten Spiel in Folge sieglos, und auch die Spvgg. Kickers 16 konnte den Aufwind nach dem letzten Erfolg nicht mitnehmen.

Fortuna Frankfurt – SV Mosaik 2:1 (1:0). – Fortunas Pressesprecher Jan Sprengkamp sprach von einer „kämpferisch tollen Leistung unseres Teams. Lediglich die Chancenverwertung ließ wieder zu wünschen übrig“. Die Tore markierten Meyer (42.) und Schanzenbach (59.). Für Mosaik stand neben dem Treffer von Koubaa (52.) auch eine Gelb-Rote Karte zu Buche (59.).

FV Eschersheim – GSU 1:1 (0:1). – Schlöffel traf für die Eschersheimer (55.), Pantis für die GSU (33.). „Beide Mannschaften hatten Chancen zum Siegtreffer, aber insgesamt war das kein gutes Spiel“, meinte Eschersheims Trainer Dirk Kessler.

Kreisliga B SV Eritrea und TG Sachsenhausen trennen sich unentschieden SV Eritrea – TG Sachsenhausen 1:1 (1:0). – „Wir haben zwei Punkte liegengelassen und unsere Überzahl nicht in einen Sieg umwandeln“, haderte Sachsenhausens Abteilungsleiter Fedor von Sydow. clearing

SV Niederursel – Spvgg. Kickers 16 2:0 (1:0). – Der starke Bakhshi erzielte für die hocheffektiven Gastgeber ein Tor aus dem Spiel heraus (32.), zudem verwandelte Baloditis einen fragwürdigen Foulelfmeter (55.). Die Kickers konnten ihre Chancen in der Schlammschlacht auf dem matschigen Hartplatz auch deshalb nicht nutzen, weil Niederursel mit Gansen einen überragenden Keeper im Tor hatte. „Niederursel hat aus wenig viel gemacht. Das konnten wir nicht kompensieren“, sagte Kickers-Vorstand Dietrich Becker. Niederursels Pressesprecher Josef Zajec erklärte: „Wir haben den Vorsprung am Ende clever über die Zeit gebracht.“

SG 28 – SV Frankfurt Nord 1:1 (1:0). – Steven Müller, der Pressesprecher der SG 28, sprach von einem „durchwachsenen Spiel“, in dem das Unentschieden am Ende gerecht gewesen sei: „Wir haben viele Chancen nicht genutzt und den Gegner unnötig lange im Spiel gehalten.“ Bouchakour hatte die Gastgeber in Führung gebracht (35.), Nord gelang im zweiten Durchgang der Ausgleich (75.).

SV Sandhof Niederrad – Riedberger SV 1:4 (0:2). – Riedberg führte schon zur Pause durch Güray (20.) sowie Stiep (40.) und legte nach dem Seitenwechsel und dem 1:2 durch Melzer (50.) nochmals nach. Macziek (72.) und Momand (88.) entschieden das Spiel endgültig für die Gäste.

Ungefährdeter BSC-Erfolg

In der Gruppe 2 bleibt der TuS Makkabi II nach einem 2:1 gegen die TSG Nieder-Erlenbach II Spitzenreiter. Die Spvgg. Fechenheim II sichert sich ihren 3:2 gegen den FC Croatia II auf den letzten Drücker.

Concordia Eschersheim II – Rödelheimer FC II 3:0 (1:0). – Die Concordia hatte letztlich keine allzu großen Probleme mit den Gästen. Die Tore erzielten Schestag (20.), Helberger (62.) und Haarhaus (68.). Grötzki hatte schon in der Anfangsphase die Unterkante der Latte getroffen, und auch sonst ließen die Gastgeber einige Chancen liegen, ehe Rödelheim phasenweise ganz gut ins Spiel fand und zumindest im Ansatz zu Gelegenheiten kam. Insgesamt war das aber zu wenig, um die Abwehr um Spieler-Co-Trainer Felix Leichum in ernsthafte Verlegenheit zu bringen.

TSG Niederrad II – BSC Schwarz-Weiß 19 II 0:2 (0:1). – Auf dem holprigen Hartplatz entwickelte sich ein intensives Spiel, das Aaza mit zwei Toren entschied (45./76.). „Der Sieg war nie in Gefahr. Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung“, lobte BSC-Trainer Thomas Gerzabeck.

SV Blau-Gelb II – Spvgg. Griesheim II 4:1 (1:0). – Für die Gastgeber trafen Bärenwald (15., Foulelfmeter/90.), Ganjali (66.) und Soltani (75.), den Ehrentreffer markierte Röll (62.). Später sah Griesheim noch eine Gelb-Rote Karte (73.).

Spvgg. Fechenheim II – FC Croatia II 3:2 (1:2). – Grbesa (16.) und Achraf (54.) erzielten die Tore für die Fechenheimer, Majic (21.) und Vardic (43.) für die Gäste. Kurz nach der Gelb-Roten Karte für die Kroaten (83.) traf Meyer zum Sieg (90.). „Ein 2:2 wäre gerecht gewesen. Man kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen“, sagte Croatias Pressesprecher Stanislav Konta.

SV Griesheim Tarik II – TSG 51 II 5:1 (2:0). – El Krafess (34./80.), Kesme (76./78.) und Dogan (37.) erzielten die Tore der Griesheimer. Klimt traf spät für die Gäste per Foulelfmeter (90.).

SC Riedberg – FFV Sportfreunde II 2:4 (1:1). – Minemuras Freistoß brachte die Hausherren nach 20 schleppenden Minuten in Führung. Noch vor der Pause gelang den Sportfreunden allerdings der Ausgleich. Auch im zweiten Durchgang hatte Riedberg Anlaufschwierigkeiten, was die Gäste binnen fünf Minuten zu zwei weiteren Treffern nutzten. In den letzten Spielminuten kamen die Riedberger durch Bestgen nochmals auf 2:3 heran, ehe die Sportfreunde kurz vor Schluss endgültig alles klarmachten. „Der Sieg für die Gäste geht unter dem Strich in Ordnung“, gab Riedbergs Trainer Rocco Conti zu.