Fußball-Verbandsliga: Schwanheimer Sieg im Duell gegen den SV Zeilsheim

Dass es selbst für eine Mannschaft mit so großer spielerischen Qualität wie beim SV Zeilsheim in Schwanheim schwer werden würde, war sicherlich ein Stück weit vorauszusehen. Denn das Team von Trainer Tomas Pelayo unterlag einzig dem Tabellenführer FC Eddersheim vor heimischer Kulisse. Und auch gegen Viktoria Kelsterbach, die zu diesem Zeitpunkt noch als Spitzenreiter an die Schwanheimer Bahnstraße gereist waren, entpuppte sich die Germania als Favoritenschreck.

Auch die „Grünen“ aus Zeilsheim, die vergangene Saison noch so knapp in der Aufstiegsrunde zur Hessenliga gescheitert waren, taten sich zu Beginn des Derbys sehr schwer. Die Hausherren wirkten williger, bissiger und gingen durch den seit Wochen in bestechender Form spielenden Fabian Pfeifer verdient früh in Führung: Nach nur fünf Minuten zog der Flügelspieler aus halblinker Position ab und traf rein ins frühe Schwanheimer Glück. Nur kurz danach wurde Bahri Eyüp im Laufduell mit Niklas Pitas etwas zu sehr abgedrängt, so dass sein Schuss keine größeren Probleme für Gästetorhüter Dominik Reining darstellte (8.). Und auch beim Konter über Eyüp und den Torschützen Pfeifer passte der Schlussmann auf und klärte weit vor seinem Strafraum (16.).

Kein Aufbäumen

Wer nun ein Aufbäumen der Favoriten aus Zeilsheim erwartet hatte, wurde enttäuscht. Denn bei den Gästen lief bis dahin gar nichts zusammen. Stattdessen legten die Schwanheimer nach: Infolge einer geklärten Ecke brachte Pfeifer den Ball erneut flach in die Mitte, wo Verteidiger Michael Gorbunow goldrichtig stand und zum 2:0 einschob (28.). Es war dann aber auch bezeichnend für die ersten 45 Minuten, dass der Anschlusstreffer nach einem sogenannten Standard erfolgte: Der kopfballstarke Pitas konnte nach einer Ecke unbewacht einnicken (38.).

Kurz vor der Pause wurde es noch Mal turbulent, als der quirlige, aber bis dahin doch eher blass gebliebene Leo Bianco gegen Hicham Mimi im Strafraum fiel. Der Schiedsrichter pfiff nach kurzem Zögern und zeigte – als alle einen Strafstoß erwarteten – Bianco die Gelbe Karte wegen einer angeblichen Schwalbe. Eine sicherlich glückliche Entscheidung aus Sicht der Gastgeber, denn es hatte einen Kontakt gegeben.

Die zweiten 45 Minuten lassen sich relativ einfach zusammenfassen: Zeilsheim lief an, erarbeite sich einige Chancen, während Schwanheim sich aufs Verteidigen konzentrierte und versuchte, Konter zu setzen. Während Marcel Aptiev (48.), Samuel Baltes (49.) und Pfeifer (78.) auf der einen Seite scheiterten, vergaben Erdogan (59./75.), und Dimter (61./76.) beste Gelegenheiten zum Ausgleich, der nicht ganz unverdient gewesen wäre.

„Aufgrund der ersten 30 Minuten, in denen es von meiner Mannschaft einfach zu wenig gewesen ist, ist der Ausgang sicherlich verdient“, zeigte sich Zeilsheims Trainer Sascha Amstätter als fairer Verlierer. Und auch sein Pendant Pelayso stimmt dem zu, sah aber auch über die gesamte Spieldauer von seinen Mannen die richtige Mentalität. „Großes Kompliment an meine Jungs“, so Pelayo nach dem nächsten Derbysieg.

