Motorsport: Speedway pur in Diedenbergen

Die Speedway-Rennbahn wird am heutigen Samstag und am Sonntag zum Schauplatz für das zweite Heimrennen der DMV White Tigers aus Diedenbergen.

Die Bundesliga-Mannschaft des MSC Diedenbergen trägt nach der beendeten Kooperation mit dem MSC Berghaupten ihre Wettkämpfe wieder in Eigenregie aus. „Das ist aber nicht die einzige Neuerung “, stellt Nadine Schröter klar. Die Zweite Vorsitzende des Motorsportvereins aus dem Hofheimer Stadtteil hat in diesen Tagen alle Hände voll zu tun.

Schließlich steigt in Diedenbergen erstmals auch der international besetzte Seitenwagen-Supercup. „Dieser ist zugelassen für internationale Gespanne. Es werden aber überwiegend deutsche Gespanne mit internationaler und nationaler Lizenz teilnehmen“, erklärt Schröter, „das ist für uns die Premiere und in der Region sehr selten.“ Und als wären diese beiden Ereignisse nicht schon genug, steigt am Sonntag auch noch der „Deutsche Jugend Paar Cup“ in der 250-Kubikzentimeter-Klasse.

Ein besonderer Augenmerk liegt auf dem Bundesliga-Rennen, das heute um 17.30 Uhr im Rhein-Main-Stadion beginnt (Training ab 16 Uhr). Nach den Niederlagen gegen Wittstock im ersten Heimrennen Mitte April (37:48) und am ersten Mai-Feiertag in Brokstedt (38:46) wollen die „weißen Renntiger“ im Keller-Duell der Bundesliga den ersten Sieg einfahren. Schließlich kommt es zum Aufeinandertreffen mit den Nordsternen aus Stralsund, die sogar schon drei der insgesamt vier Rennen verloren haben. Auf dem letzten Tabellenplatz rangiert das Team von der Ostsee nur knapp hinter Diedenbergen. „Auch wenn wir nicht absteigen können, sind wir voll motiviert den ersten Sieg einzufahren“, erklärt die Zweite Vorsitzende. „Doch dafür muss die Leistung auf allen Positionen stimmen.“

Lambert in Topform

Schließlich stellen auch die Gäste mit dem Tschechen Zdenek Holub, Stanislav Melnychuk aus der Ukraine sowie den Deutschen Tobias Busch, Mathias Bartz, Dominik Möser und Lukas Baumann eine starke Mannschaft.

Die Gastgeber wiederum freuen sich auf die Saisonpremiere des jungen Engländers Robert Lambert. Dieser fahre mit seinen 20 Jahren eine „tolle Saison“ (Schröter). So fuhr er mit Tai Woffinden die Silbermedaille bei der Mannschafts-WM ein. Zudem erreichte er bei der Finalserie der U21-Weltmeisterschaft Rang zwei.

Auf der zweiten Ausländerposition ist nach seinem starken Auftritt in Brokstedt wieder der Däne Patrick Hougaard vorgesehen. Dazu sollen René Deddens, Kapitän Daniel Spiller, Hannes Gast, David Pfeffer und Markus Hillebrand für den ersten Erfolg der Diedenbergener sorgen.