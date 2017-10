Fußball-Hessenliga: Spvgg. Neu-Isenburg erwartet Rot-Weiss Frankfurt zu einem "besonderen Spiel"

27.10.2017

Was wird nun aus dem „Mario Basler-Effekt“ bei Rot-Weiss Frankfurt? Das erste Spiel unter dem Bundesliga-Torschützenkönig von 1995 ging beim FC Ederbergland mit 0:1 verloren, und so stehen die „Roten“ knapp zwei Wochen später in der heutigen Partie bei der Spvgg. Neu-Isenburg (19.30 Uhr) schon wieder unter gehörigem Druck.