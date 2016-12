Erfolgreiches Handball-Jahr für die TSG Nordwest und Sindlingen/Zeilsheim: Starker Abschluss

Zum Abschluss der Hinrunde in der Handball-Bezirksliga A Wiesbaden/Frankfurt krönten die beiden Frankfurter Aufsteiger ihr starkes Handballjahr mit Siegen.

Während die TSG Nordwest gegen die Reserve der TSG Eddersheim gewann, feierte die HSG Sindlingen/Zeilsheim bei der HSG Anspach/Usingen ein Schützenfest. Beide Mannschaften beenden die Hinrunde punktgleich mit nur einem Zähler Rückstand auf den zum Aufstieg berechtigenden zweiten Tabellenplatz.

TSG Nordwest – TSG Eddersheim II 31:24 (13:15). – Nordwest hatte zunächst mit den Eddersheimern, die einige ehemalige Landesliga-Akteure in ihren Reihen hatten, einige Probleme. Über 7:7 und 12:12 war es ein Duell auf Augenhöhe, ehe sich die Gäste zur Pause sogar mit zwei Toren absetzten. Nach dem Seitenwechsel gelang es der Mannschaft von Trainer Goran Angelov, ihre Chancenverwertung deutlich zu verbessern. Über 19:16 setzten sich die Frankfurter Tor um Tor ab. „Nach dem Relegationskrimi der letzten Saison und mit dem damit verbundenen Aufstieg stehen wir auf einem gesicherten vierten Tabellenplatz. Nun können wir in der Rückrunde etwas befreiter aufspielen und vielleicht noch für die eine oder andere Überraschung sorgen“, erklärte Nordwests bester Werfer Christoph Hanke (9). Für Nordwest trafen noch: Stüdemann (6/2), Kallis (5), M. Apitz, Müller, Jäger (je 3), Hennemeier und Töpfer.

HSG Anspach/Usingen – HSG Sindlingen/Zeilsheim 24:40 (11:16). – Das Team von Trainer Tomi Reschke war sich der Heimstärke der Anspacher, die zuvor erst ein Spiel in eigener Halle verloren hatten, bewusst und war von Beginn an voll konzentriert. Pascal Rudnick im Gästetor war durch seine Paraden der Garant für eine schnelle Fünf-Tore-Führung (6:1), die bis zur Halbzeitpause Bestand hatte. Nach dem Wiederbeginn starteten die Frankfurter dann voll durch. „Die zweite Hälfte stand im Zeichen der 40-Tore-Marke. Angeführt von der jungen ,wilden‘ linken Seite mit Neder und Sittig wurden Tore im Akkord geworfen. Alle Spieler konnten sich in die Torjägerliste eintragen“, berichtete Gäste-Spieler Daniel Fribolin. Für Sindlingen/Zeilsheim trafen: Sittig (7), Neder (7/4), Beisheim (5), Ruppert (4), Fribolin (4/2), Berti, R. Litsas, Eickhoff (je 3), Mira (2), Riemenschneider und Narmanli.

(ewa)