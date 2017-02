Steigerungspotenzial bei Goldstein/Schwanheim

Einen kleinen Dämpfer haben die zweitplatzierten Handballerinnen vom Landesligisten HSG Goldstein/Schwanheim am vergangenen Wochenende mit der ersten Heimniederlage der Saison erlitten. Klar für sie ist, dass am Sonntag bei der Drittliga-Reserve der TSG Eddersheim Wiedergutmachung angesagt ist (13 Uhr; Karl-Eckel-Weg in Hattersheim).

HSG-Trainer Jens Wagner wünschst sich für das Derby in jedem Fall eine Leistungssteigerung. Seit Jahresbeginn monierte er konsequent die hohe Zahl an technischen Fehler. „Die Mannschaft verkauft sich derzeit etwas unter Wert“, so der Coach.

Einen 39:21-Kantersieg feierte zuletzt die FSG Bergen-Enkheim/Bad Vilbel im Hinspiel gegen Aufsteiger HSG Fernwald. Für das Rückspiel werden die Karten am Sonntag gegen den abstiegsgefährdeten mittelhessischen Club neu gemischt. „In dieser Klasse kann jeder jeden schlagen. Deshalb wird dieses Spiel alles andere als eine leichte Aufgabe“, warnt die Frankfurter Torjägerin Tina Beckmann. Wobei die Spielerinnen von FSG-Trainerin Alisa Stickl nach ihrem souveränen Erfolg in der Vorwoche gegen Griedel mit breiter Brust in Fernwald antreten können. „Die zuletzt gezeigte Abschlussschwäche sollten wir allerdings in den Griff bekommen und dann wird diese Begegnung hoffentlich mit dem besseren Ende für uns ausgehen“, wünscht sich Beckmann.

(vk)