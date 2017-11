Verbandsliga Süd

Fischer (FC Hanau 93) 16

Christophori-Como (Gm. Ober-Roden) 16

Nguyen (RW Darmstadt) 16

Özdemir (Türk Gücü Friedberg) 15

Mastilovic (Sandzak Frankfurt) 13

Knell (FV Bad Vilbel) 13

Michel (Viktoria Nidda) 13

Kalzu (Viktoria Urberach) 11

Brunner (Eintr. Wald-Michelbach) 11

Decise (Türk Gücü Friedberg) 9

Hechler (FC Bensheim) 9

Pelka (Usinger TSG) 9

Djordjevic (FV Bad Vilbel) 9

Damar (FC Hanau 93 9

Gruppenliga Frankfurt West

Kister (FC Kalbach) 21

Yasaroglu (VfB Friedberg) 14

M. Weber (FC Neu-Anspach) 14

Ilkiz (Spfr. 04 Frankfurt) 14

Tekin (Spfr. 04 Frankfurt) 12

Hirzmann (SKV Beienheim) 12

Wolf (FC Oberstedten) 12

Gara Ali (FC Neu-Anspach) 11

Sak (FV Stierstadt) 11

Patzwald (VfB Friedberg) 10

Fil (FC Kalbach) 10

Dogot (SC Dortelweil) 10

Bosnak (Spfr. 04 Frankfurt) 9

Paradzik (TSG Nieder-Erlenbach) 8

Corrado (TuS Merzhausen) 8

Ivan (TuS Merzhausen) 8

Pita (SV der Bosnier Frankfurt) 8

Marino (FSV Friedrichsdorf) 8

Gruppenliga Frankfurt Ost

Rüger (SG Rosenhöhe) 14

Lehr (Eintr. Altwiedermus) 13

Pauna (FC Dietzenbach) 11

Fröb (Türk Gücü Hanau) 11

Becker (Eintr. Altwiedermus) 11

Helmchen (VfB Oberndorf) 10

Fischer (JSK Rodgau) 10

Kohnke (Eintr. Altwiedermus) 9

Wissel (Germ. Großkrotzenburg) 9

Flores (JSK Rodgau) 9

Kreisoberliga Friedberg

Hirst (Türk. SV Bad Nauheim) 32

Baufeldt (FC Olympia Fauerbach) 21

Gök (FC Karben) 20

F. Wagner (SV Nieder-Wöllstadt) 15

Shakoory (VfB Petterweil) 15

M. Volp (SV Nieder-Weisel) 14

Can (FC Ober-Rosbach) 10

Yigit (SV Nieder-Wöllstadt) 10

Reichardt (SV Steinfurth) 10

C. Bodea (FC Olympia Fauerbach) 10

M. Bodea (TSV Ostheim) 10

Böker (FC Ober-Rosbach) 9

Menzel (TSG Ober-Wöllstadt) 9

Kreisliga A Friedberg

Kromm (KSG 1920 Groß-Karben) 19

Paskuda (SG Wohnbach/Berstadt) 16

Jiménez (Spvgg. 08 Bad Nauheim) 15

L. Kunkel (SG Melbach) 14

Beier (SV Hoch-Weisel) 14

Lotz (Traiser FC) 14

Akbulut (FC Nieder-Florstadt) 14

Ugochukwu (Türk Gücü Friedberg II) 11

Mohammad (KSG 1920 Groß-Karben) 11

Funke (TuS Rockenberg) 11

Gutrung (FC Nieder-Florstadt) 10

S. Karpuz (Germania Ockstadt) 9

Beutnagel (SG Wohnbach/Berstadt) 9

Bausch (SG Rodheim) 9

Kreisliga B Friedberg Nord

Seidel (TSG Wölfersheim) 14

Schnitter (SV Nieder-Weisel II) 14

Schmidt (SG Oppershofen) 13

Stete (KSV Bingenheim) 13

Weil (SG Oppershofen) 11

Freundl (SV Schwalheim) 11

Brüning (SVP Fauerbach) 11

Garoeb (SKV Beienheim II) 10

Karaca (FC Inter Reichelsheim) 10

Teschner (TFV Ober-Hörgern) 10

Wichmann (SV Schwalheim) 10

D. Strasheim (SV Nieder-Weisel II) 10

Kreisliga B Friedberg Süd

Rubenschuh (SV Bruchenbrücken II) 15

Engelhardt (FC Hessen Massenheim II) 14

Back (FSV Kloppenheim) 13

T. Ofcarek (FC Kaichen II) 12

Wirth (SV Gronau II) 12

Münch (FSG Burg-Gräfenrode) 12

Bilen (SSV Heilsberg) 11

Wolf (VfR Ilbenstadt) 11

Meyerhöfer (VfR Ilbenstadt) 11

Alkhalaf (TSV Rödgen) 10

Strauch (FC Kaichen II) 10

Schlichting (TSG Ober-Wöllstadt II) 9

Baron (SV Rosbach) 9

Lockl (SSV Heilsberg) 9

Gehl (FC Hessen Massenheim II) 9

Klotz (FSG Burg-Gräfenrode) 9

Groene (FSV Kloppenheim) 9

Kreisliga C Friedberg Nord

Heinemann (BW Espa) 21

Schäfer (BW Espa) 21

Zimmer (Traiser FC II) 17

J. Brücher (TSV Ostheim II) 12

Walizada (SVP Fauerbach II) 11

Timo Gräf (Traiser FC II) 11

Künstler (TSG Wölfersheim II) 10

F. Brücher (TSV Ostheim II) 9

Kattenberg (SVP Fauerbach II) 9

Wörner )Spvgg. 08 Bad Nauheim II) 9

Pschierer (BW Espa) 9

Diehl (SG Wohnbach/Berstadt II) 9

Kreisliga C Friedberg Süd

Vecchione (SC Dortelweil III) 35

Lack (SG Dorn-Assenheim/Weck. II) 24

Krätschmer (Dorn-Assenheim/Weck. II) 23

Reipold (SKG Erbstadt) 16

Zubrod (SV Assenheim) 15

Damar (SC Dortelweil III) 12

Gottlieb (SKG Erbstadt) 11

Stranczyk (BG Friedberg) 11

Löffler (BG Friedberg) 11

Frauen, Verbandsliga Süd

Larissa Schmidt (1. FFC Runkel) 17

Charlotte Bartl (SV Niederursel) 14

Janina Reutershahn (FSV Schierstein) 12

Katharina Wolf (FC Mittelbuchen) 11

Anita Galovic (Kickers Offenbach II) 9

Melina Raiß (Eintr. Frankfurt II) 9

Frauen, Gruppenliga Frankfurt

Jessica Kühne (SV Zellhausen) 12

Jana Harms (Spvgg. 08 Bad Nauheim) 10

Franziska Rüdiger (SVP Düdelsheim) 10

Alissa Gönülkirmaz (FSG Usinger Land) 8

Patricia Schwab (TSG 51 Frankfurt) 8

Katharina Schäfer (TSG 51 Frankfurt) 8

Lisa Colmann (1. FFV Oberursel) 7

Emelie Holz (FSG Fauerbach/Gambach) 7

Paula Schneider (SVP Düdelsheim) 7

Frauen, Kreisoberliga Frankfurt

Ana Belen Perez (SC Dortelweil) 29

Katharina Jacobs (SG Egelsbach) 23

Alicia Casado (SC Dortelweil) 16

Marlene Schuffert (Wiking Offenbach) 12

Valentina Caneba (SC Dortelweil) 11

Vittoria Rambaldini (Spvgg. Oberrad) 10

Annika Schertel (1. FC Langen) 9

Laura Schildger (SV Oberdorfelden) 8

Frauen, Kreisliga A Frankfurt

Tanja Celikkanat (FSG Bg.-Gräfenrode) 13

Liane Krieger (TSV Kassel) 13

Samira Neumann (SV Neuses) 13

Vivian Reyer (TSV Kassel) 11

Isabell Kreich (FSG Burg-Gräfenrode) 10

Ines Pietsch (BSC Spielberg) 10

Maria Kleinfelder (BSC Spielberg) 9

Tatjana Hackl (Kickers Offenbach II) 9

Alina Baumann (SV Neuses) 9

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]