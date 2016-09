Südmeisterschaft in German Football League: Universe greift heute nach dem Titel

Erstklassiges American Football gibt es in Frankfurt seit Ende Juni zu sehen, allerdings waren die sechs Heimspielgegner in der GFL Süd mit Universe nicht wirklich auf Augenhöhe. Dies wird sich im letzten Punktspiel nun ändern. Die Terminplaner hatten ein gutes Händchen bei der Ansetzung der Partien. Der ungeschlagene Spitzenreiter gegen den nur einmal unterlegenen Zweiten: Ein würdiger Abschluss der Hauptrunde.

Von Druck wollen beide Seiten natürlich nichts wissen, unter Zugzwang stehen allerdings die Gastgeber im Stadion am Bornheimer Hang. Vor der erwarteten Saisonrekordkulisse (die Tageskasse öffnet heute um 15.30 Uhr, um 16 Uhr beginnt die gewohnte Power-Party) muss Frankfurt Universe nicht nur einfach gewinnen, sondern mit mindestens sechs Punkten Unterschied. Dann würde bei Punktgleichheit nach dem 21:26 im Hinspiel der direkte Vergleich für das Team von Headcoach Markus Grahn sprechen. Gibt es einen Sieg mit fünf Zählern Vorsprung, sind die „Einhörner“ Süddeutscher Meister, da dann die Spielpunkte-Differenz der gesamten Runde herangezogen wird, und die spricht für Schwäbisch Hall.

Die Gäste sind eine echte Herausforderung. Nicht nur, dass sie zum sechsten Mal in Folge den Titel in der GFL Süd holen können, die Unicorns sind auch deutscher Vizemeister. Am 10. Oktober des vergangenen Jahres unterlagen sie im Finale den Braunschweig Lions mit 31:41. Universe wiederum hat jetzt schon die erfolgreichste Runde überhaupt gespielt, ist wettbewerbsübergreifend schon 16 Heimspiele unbesiegt und hat in diesem Jahr inklusive der drei Europacup-Begegnungen 16 Mal in Folge gewonnen. Schwäbisch Hall kommt mit der makellosen Bilanz von 13 Siegen – eine Serie wird also reißen. Dementsprechend hat Gästetrainer Siegfried Gehrke auch Respekt vor dem hartnäckigen Verfolger: „Die größte Stärke der Frankfurter ist, dass sie kaum Schwächen haben. Universe ist auf jeder Position solide besetzt und wird es uns alles andere als leicht machen, den Süd-Titel zu verteidigen.“ Verstecken muss sich sein Team natürlich nicht. Schwäbisch Hall stellt die beste Offense der Liga, Universe die beste Defense. Schwäbisch Hall hat das erfolgreichere Passpiel, Frankfurts Abwehr wiederum schon 27 gegnerische Pässe abgefangen. Dazu wurde der gegnerische Quarterback schon 26 Mal vor der Ballabgabe zu Boden gebracht. Es wartet ein Titel-Duell auf Augenhöhe.

(wag)