Frauenfußball-Verbandliga: Vereine haben klare Ziele

Mit zwölf Mannschaften startet die Frauenfußball-Verbandsliga Süd am Wochenende in die neue Runde. Mit von der Partie sind die Frankfurter Vertreter FFC III und Eintracht II sowie Kickers Offenbach.

Die Dritte Mannschaft des 1. FFC Frankfurt ist neu in der Liga, sie wurde auf Wunsch des Vereins von der Hessenliga in die Verbandsliga „versetzt“. Der allergrößte Teil des Kaders wird von der bisherigen Vierten Mannschaft gestellt, die nach dem Titelgewinn in der Gruppenliga aufgelöst wurde. „Wir wollen die Liga halten“, gibt Betreuerin An Roosens zunächst mal ein bescheidenes Ziel aus. Nur Julia Morlok blieb aus der bisherigen „Dritten“, der Rest kommt aus der „Vierten“. Hinzu kamen auch noch Sabrina Muksay (SG Egelsbach), Alexandra Werwitzke (zuletzt Co-Trainerin der U15 vom 1. FFC Frankfurt), Nina Warnecke (SG Jossa) und Yasemin Kocbay (FSV Münster). Die Trainerinnen Stefanie Engel und Svenja Beier haben 21 Spielerinnen im Kader und aufgrund einer Spielverlegung Zeit bis zum 3. September, sich auf das erste Punktspiel gegen die SG Winterkasten/Reichenbach vorzubereiten.

Auch die Zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt musste unfreiwillig absteigen. Bedingt durch den Abstieg der Ersten Mannschaft aus der Regionalliga in die Hessenliga fand sich die „Zweite“ unversehens in der Verbandsliga wieder. In der vergangenen Rückrunde trainierte Christian Yarussi als Übergangslösung beide Frauenteams der Eintracht. Zum 1. Juli übernahm dann Ulrich Barthel die Zweite Mannschaft. Zur neuen Runde meint er: „Wir müssen uns zwar erst finden, aber Ziel ist die Meisterschaft.“ Probleme bei den Spielerinnen hinsichtlich des ungewollten Abstiegs konnte er nicht ausmachen: „Sie haben den Schock überwunden und sind sehr motiviert. Die Trainingsbeteiligung ist sehr lobenswert.“ Der Coach geht mit 22 Fußballerinnen in die neue Saison. „Ein stabiler Kader“, findet er. Nur zwei Akteurinnen verließen den Verein. Hinzu kamen vier Talente aus dem eigenen Nachwuchs sowie Senta Pleier, Tabea Jünger (beide Spvgg. Bad Nauheim) und Luana Balzer (1. FFC Frankfurt). Am Samstag gibt die Eintracht am Riederwald ihre Heimpremiere gegen den FSV Schierstein (18.30 Uhr).

„Mit Tabellenplatz vier waren wir sehr zufrieden“, kommentiert Tamara Richter, Trainerin und Sportliche Leiterin von Kickers Offenbach , die vergangene Runde. „Auch diesmal wollen wir wieder im oberen Drittel landen“, fährt sie fort. Hohe Priorität habe diesmal aber auch die neu aufgestellte Zweite Mannschaft, die in der Kreisliga A an den Start geht. „Sie soll so schnell wie möglich den Ligen-Unterschied zur Ersten Mannschaft verkürzen.“ Zudem wurden auch noch eine U10 und eine U12 aus der Taufe gehoben. Dem Trainerteam Richter, Mario Ulrich und Sebastian Knapp stehen immerhin 24 Spielerinnen zur Verfügung. Von den Neuzugängen zog sich Nihal Akbulut (Eintracht Frankfurt) in der Vorbereitung allerdings einen Kreuzbandriss zu. „Sie sollte die noch fehlende Knipserin werden“, bedauert Richter den langfristigen Ausfall der Offensivspielerin. Außerdem kamen noch Jacqueline Glaum (SVP Fauerbach), Chantal Waschk (Spvgg. Schonnebeck), Adeline Zekaj, Sabrina Khamkami und Jasmin Walter (alle 1. FFC Frankfurt) zur Sportanlage am Wiener Ring. Los geht es aufgrund einiger Spielverlegungen erst am 10. September, wenn der OFC bei der SG Winterkasten antritt.