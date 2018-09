„Volle Konzentration auf die Liga“

Die Spvgg. Neu-Isenburg muss dieser Tage gegen so gut wie alles ran, was in der Fußball-Hessenliga Rang und Namen hat. Vergangenen Samstag gab es ein1:4 beim Tabellenführer Gießen, am Mittwoch dann im Hessenpokal ein 1:3 gegen den Liga-Vierten Kassel. Am heutigen Samstag kommt nun der drittplatzierte KSV Baunatal in den Sportpark, womit die „03er“ bewusst einer Terminkollision mit Eintracht Frankfurt aus dem Weg gehen, die ja am Sonntagabend in der Bundesliga RB Leipzig empfängt.

Außerdem muss Türk Gücü Friedberg in Hadamar antreten und der FV Bad Vilbel in Waldgirmes (alle Spiele 15 Uhr).

Das Pokalaus nahm Trainer Peter Hoffmann mit einem lachenden und einem weinenden Auge zur Kenntnis. Natürlich hätte die Spvgg. Neu-Isenburg noch gerne das Heimspiel gegen Drittligist SV Wehen Wiesbaden mitgenommen, „aber ich bin auch ganz froh, dass wir jetzt einen Wettbewerb weghaben. Wir müssen uns auf die Liga konzentrieren“, sagt Hoffmann. Gegen den KSV Baunatal „müssen uns auf einen heißen Tanz einstellen. Das ist eine sehr starke Mannschaft mit guten Einzelspielern. Und sie haben gegen Hessen Kassel mit 2:1 gewonnen“, unterstreicht Hoffmann. In der vergangenen Spielzeit verloren die Neu-Isenburger beide Partien (1:4, 0:3) gegen die Nordhessen deutlich.

Zu 100 Prozent wieder eine Alternative ist Julian Cichutek, der im Pokalspiel gegen Kassel erstmals in dieser Saison nach langwieriger Verletzungspause von Anfang an dabei war. „Er hat sehr gut trainiert, hat viel Dynamik und ist sehr schnell“, erklärt Hoffmann. Fraglich ist der Einsatz von Torjäger Carlos McCrary und Innenverteidiger Jörn Kohl, der sich zuletzt in der Innenverteidigung bewährte.

Die Fehler abstellen

Der FV Bad Vilbel musste zuletzt einige Enttäuschungen verkraften. Vier Niederlagen in Folge kassierte das Team von Trainer Amir Mustafic, die bittersten davon zu Hause gegen den damaligen Tabellenletzten Viktoria Griesheim und gegen die keineswegs übermächtige SG Barockstadt Fulda-Lehnerz.

Der heutige Gastgeber SC Waldgirmes ist deutlich besser in Form. Zuletzt gab es ein 3:1 gegen den Tabellenzweiten Bayern Alzenau und ein 5:1 beim VfB Ginsheim. Fünf Siege und vier Niederlagen, das reicht den Lahnauern aktuell für Tabellenplatz fünf.

Bad Vilbel hatte nach sechs Spieltagen bereits drei Siege auf dem Konto, ging seither aber leer aus. Warum, das ist ein noch ungelöstes Rätsel. Zunächst gab es von vielen Seiten Lob für die spielerischen Leistungen und den Mut, mit dem der Aufsteiger zu Werke ging. Doch die Ergebnisse stimmten zu selten und so sieht sich Trainer Amir Mustafic in seiner Vorhersage bestätigt: „Es wird so sein, dass wir gegen den Abstieg spielen – das war ja von Anfang an klar.“ Um eine Chance zu haben, müsse sein Team „schnell die Fehler abstellen, die immer sofort bestraft werden“.

Personell sieht es nun auch noch ganz finster aus für Bad Vilbel. Tim Tilger muss wegen einer Knöchelverletzung passen, Jonas Grüter konnte berufsbedingt nicht trainieren, Thorben Knauer und Alexander Bauscher sind krank und Kristijan Bejic fällt mit Knieproblemen wohl für den Rest des Jahres aus. „Jetzt müssen eben die anderen zeigen, dass sie spielen können, wenn sie gebraucht werden. Wir werden jedenfalls nicht jammern und wollen uns in Waldgirmes nicht abschlachten lassen“, so Mustafic.

An den Plan halten

Gültekin Cagritekin blickt dem Auftritt von Türk Gücü Friedberg in Hadamar optimistisch entgegen. „Die Niederlage im Hessenpokal Ende Juli in Hadamar spielt in unseren Gedankenspielen überhaupt keine Rolle. Die Fehler von damals werden wir nicht noch einmal machen“, ist sich der Co-Trainer sicher. „Wir wollen unseren positiven Trend fortsetzen und auch auswärts endlich einmal etwas Zählbares mitnehmen. Die bisherigen Auswärtsauftritte unserer Mannschaft waren durchaus ansprechend. Wir dürfen allerdings nicht außer Acht lassen, dass sich Hadamar in den letzten Wochen stabilisiert hat“, meint Cagritekin auch mit Blick auf den noch kurzfristig verpflichteten Neuzugang vom Regionalligisten Hessen Dreieich.

Die Gäste können wieder auf Jonatan Tesfaldet und wohl auch auf Lukas Zarges bauen. Einzig Alit Usic fehlt weiter rotgesperrt. „Wir haben in der Trainingswoche konzentriert und hart gearbeitet. Es gilt für unser Team, nicht vom Plan abzukommen. Dann haben wir realistische Chancen auf etwas Zählbares“, so Cagritekin.

(leo,rst,ub)