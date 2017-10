Fußball-Verbandsliga: Vorsprung ausgebaut

In Unterzahl machte Tabellenführer Bad Vilbel bei Vatanspor Bad Homburg aus einem 0:0 noch ein 2:0, während der SV FC Sandzak trotz zweimaliger Führung gegen Hanau 93 verlor (siehe Extratext). Rot-Weiss Frankfurt II verließ mit dem 4:1 nach einem 0:1-Rückstand beim FC Bensheim die Abstiegszone.

FC Bensheim – Rot-Weiss Frankfurt II 1:4 (1:0). – Bei Halbzeit lagen die Frankfurter durch einen Treffer von Luca Blüm hinten (11.), und es bahnte sich zum wiederholen Male an, was ihr Trainer Hicham Tahrioui in den zurückliegenden Wochen schon zur Genüge erlebt hatte: Der ganze spielerische Aufwand drohte im Sande zu verlaufen. „Ich habe versucht, die Mannschaft in der Pause aufzurichten, hatte aber nicht unbedingt das Gefühl, dass da noch Leben drin war. Aber da habe ich mich gewaltig geirrt, sie haben das Spiel sofort an sich gerissen, und wo immer nach der Pause ein Bensheimer hinkam, waren schon zwei von uns da“, frohlockte Tahrioui.

Sandzak ist noch „zu grün“ für eine ... SV FC Sandzak – FC Hanau 93 2:3 (1:1). – „Wir haben die entscheidenden Fehler gemacht, da waren wir einfach zu grün. clearing

Der Knoten platzte endgültig, als der Sekunden zuvor eingewechselte Joshua Mensah den Ausgleichstreffer erzielte (63.). Auch für das 2:1 zeichnete der Stürmer verantwortlich (77.). Kapitän Patrick Gürser machte mit dem 3:1 alles klar (82.), und auch Jong Min Yun trug sich noch in die Torschützenliste ein (84.).

Vatanspor Bad Homburg – FV Bad Vilbel 0:2 (0:0). – „Ich hätte auch mit einem 0:0 leben können“, gab Bad Vilbels Trainer Amir Mustafic zu. Sein Team habe sich auf dem tiefen Platz gegen die laufstarke Mannschaft der Gastgeber lange schwergetan, aber Moral bewiesen und nicht unverdient gewonnen, meinte er. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Dennis Geh, der eine Schiedsrichterentscheidung etwas flapsig kommentiert hatte (58.), spielten die Gäste in Unterzahl und nutzten einen Fehler im Bad Homburger Spielaufbau zum Führungstreffer: Lukas Knell jagte Denis Fließ den Ball ab, lief alleine aufs Tor zu und ließ Schlussmann Kai Klug keine Abwehrchance (70.). In der Nachspielzeit eroberte Bad Vilbel noch einmal den Ball und Zoran Djordjevic umkurvte noch einen Bad Homburger, ehe er zum 2:0 traf (90.+4). Dass er den Ball auch locker über den weit vor dem Tor stehenden Klug hätte heben können, anstatt in ein riskantes Dribbling zu gehen, nahm Mustafic gelassen: „So ist er halt.“

(rst)