American Football: Wie ein Sperber zum Falken wurde

Oft werden Gaststätten und Kneipen nach einem ortsansässigen Verein benannt. Wie zum Beispiel „Eintracht-Eck“, „Borussia Bistro“ oder „Werder-Klause“. Dass aber ein Verein nach einem Lokal benannt wird, kommt selten vor. So geschehen 1980 in Bad Homburg, als sich dort im Falcon’s Pub in der unteren Louisenstraße Stammgäste und Freunde des American Football zusammenfanden und den ersten Verein dieser Sportart im Hochtaunuskreis gründeten.

Der Name war schnell gefunden. Man benannte sich nach dem Stammlokal und trat an als die Bad Homburg Falken. Mit Alexander Sperber, der als „Vater des American Football“ in Deutschland gilt, hatten die Falken einen Mitstreiter, wie er nützlicher nicht sein konnte. Sperber war nicht nur Spieler (Linebacker) und Trainer, er war auch Manager, der hierzulande wie kein Zweiter Erfahrung in diesem Sport hatte. 1975 hatte Sperber zusammen mit Wolfgang Lehneis die „Frankfurter Löwen“ gegründet, Europas ersten American-Football-Club.

Von 1979 bis 1981 war Sperber Präsident des AFBD (American Football Bund Deutschlands). In den USA aufgewachsen sowie Sohn einer deutschen Mutter und eines amerikanischen Vaters, nutzte Sperber seine guten Kontakte zu US-Amerikanern, meist hier stationierte Soldaten, und holte sie in die Kurstadt. Die Mischung machte es: Erfahrene Leute aus den Staaten, die diese Sportart in den Genen hatten, waren die Säulen und halfen jungen deutschen Spielern, Pioniere des American Football zu werden.

Spitze im Sport und Feiern

Von 1981 bis 1993 spielten die Falken in der höchsten Spielklasse, nur 1983 mal eine Klasse tiefer. Im damals neu erbauten Stadion Nordwest fanden sie ihre sportliche Heimat. Fünfstellige Zuschauerzahlen waren keine Seltenheit, besonders bei Derbys gegen die Frankfurter Löwen. Sperber erinnert sich gern: „Wir waren nicht nur auf dem Platz spitze, wir waren auch die heimlichen Party-Könige in Bad Homburg. Wir feierten gern und oft, das Vereinsleben war legendär.“ 1990 war man ganz nah dran am deutschen „Super Bowl“. In den Playoffs war erst im Halbfinale gegen den späteren Meister Berliner Adler Sense.

Nach dem Abstieg in die 2. Liga 1993 war dann 1995 Schluss, der Verein löste sich auf. Sperber nennt Gründe: „Einige Sponsoren zogen sich zurück. Zudem zogen die USA nach 1990 fast alle Soldaten aus der Region ab. Die GIs hatten oft just for fun hier gespielt. Es mussten dann mit viel Geld Spieler aus den USA importiert werden. Auf Dauer war das nicht mehr bezahlbar.“

Alexander Sperber, selbstständiger Architekt, verheiratet, drei Kinder, zog sich daraufhin aus dem Sportgeschehen zurück, verfolgt aber mit Interesse, was in Homburg in seiner Sportart passiert. Mit den „Sentinels“ ist hier der American Football wiederauferstanden. Sperber gibt dem Club gute Chancen: „Da könnte etwas Nachhaltiges heranwachsen. Ich traue Clubpräsident Tim Miscovich und seinen Mitstreitern viel zu. Bad Homburg könnte sich zu einer Hochburg im American Football entwickeln. Wenn die Stadt und ihre Einwohner mitziehen.“ Sperber verfolgt all dies aus der Distanz, wohnt er doch südlich von Aschaffenburg. Aber Sperber und Falken können ja bekanntlich auch aus großer Distanz gute „Wächter“ (Sentinels) sein.